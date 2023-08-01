www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
激レアです。
COACH コーチ ブラックレザースリッポン 未使用
ナイキ エアジョーダン1 ダークモカ
新品未使用の箱付きです。
アディダス サンバ レザー / SAMBA LEATHER
NIKE UNDERCOVER
新品未使用ですが、細かな初期傷、スレなどがある場合も対応致しかねます。それらを気にされる方は購入をお控えください。
新品US限定！オーダーモデル！ペンドルトン×ナイキブレザー27cm日本未発売ID
よろしくお願いします。
【新品】Salomon サロモン XT-6 ADV 29.5cm
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
商品の状態
新品、未使用
Nike Air Jordan 1 Retro Mid "New Love"
【新品未使用】AIR JORDAN6 RETRO 28cm
NIKE Tiffany &Co. × air force1 Low 30cm
ダンク ロー SE ロッタリー 新品未使用
JORDAN BRAND LUKA 1 26CM i.DM様専用
激レアです。新品未使用の箱付きです。新品未使用ですが、細かな初期傷、スレなどがある場合も対応致しかねます。それらを気にされる方は購入をお控えください。よろしくお願いします。
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
商品の状態
新品、未使用
最安値 dunk NIKE×off-White lot 26.5cm 48 スニーカー
375
7分钟前
最安値 dunk NIKE×off-White lot 26.5cm 48 スニーカー
¥
45,000
¥
24,750
(税込) 送料込み
4
4
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
dunk NIKE×off-White lot 26.5cm 48
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
6a05ae9d
1549
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
最安値 dunk NIKE×off-White lot 26.5cm 48 スニーカー
ポケモンカード UR sariater-hotel.com
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥22,200
¥12,432
【NIKE 新品】ナイキ ダンク ロー グレーフォグ 28.0cm
¥19,900
¥14,925
nike dunk low racer blue
¥17,500
¥13,125
【美品】ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 ブラック 28.5
¥26,000
¥14,560
ニューバランス 990V5 BB5 トリプルブラック
¥12,100
¥10,285
24.5 新品 ナイキ エア フォース 1 プラットフォーム スニーカー
¥12,055
¥10,247
PUMA SnowMan 目黒 24.5cm スニーカー
¥37,000
¥21,090
ニューバランス M990GG1 グリーン 新品未使用
¥12,500
¥10,625
オニツカタイガー 黒 スニーカー
¥10,980
¥9,333
オニツカタイガー KAMOGUTSU スポーツスタイルシューズTH020N
¥13,000
¥11,050
Reebok × atmos THE PUMP CERTIFIED
¥15,500
¥11,625
ナイキ エアジョーダン11ジムレッド
¥15,980
¥11,985
ラスト値下げ CONVERSE ワンスター ほぼ新品
¥49,000
¥26,950
adidas Yeezy Boost350 V2 Blue Tint アディダス
¥15,000
¥12,750
ゴールデングース 定番 ブラックダメージスニーカー
¥14,000
¥11,900
新品 NIKE TERMINATOR HIGH PRM
¥21,000
¥11,760
AIR FOAMPOSITE PRO PRM LM CAMO 9 27cm
¥42,000
¥23,100
adidas Yeezy Boost 350 Semifrozen Yellow
¥17,600
¥13,200
NIKE★新品 エアフォースワン プレミアム
¥33,000
¥18,810
Sporty & Rich × adidas Samba OG 23cm
¥15,000
¥12,750
ESTNATIONエストネーション ロングジレ
¥20,000
¥11,200
DANNER POSTMAN ダナー ポストマン26.5cm BLACK
¥14,700
¥12,495
ポケカ dpつめあわせ
¥10,000
¥8,500
ARCHISS Maestro2S 日本語配列 キー数102 青軸
¥10,000
¥8,500
【いぬぬ様専用】DEMONIA デモニア 厚底シューズ
ホーム
最安値 dunk NIKE×off-White lot 26.5cm 48 スニーカー
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.