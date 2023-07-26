超ポイントアップ祭 ヴェトモン VETEMENTS LOGO T-shirts BACK FRONT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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サイズ…XL
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カラー···ブラック
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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ネック···クルーネック
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素材…コットン100%
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季節感···春、夏、秋、冬
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生産国…ポルトガル製
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肩幅46 身幅56 着丈77 袖丈26.5
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多少の着用感ありますが、数回着用の美品
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ヴェトモン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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VETEMENTS20FW UAH21TR501LOGO FRONT BACK T-shirtオーバーサイズではなく、レギュラーサイズのモデルになりますサイズ…XLカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック素材…コットン100%季節感···春、夏、秋、冬生産国…ポルトガル製肩幅46 身幅56 着丈77 袖丈26.5多少の着用感ありますが、数回着用の美品amiri アミリ FAITH CONNEXION フェイスコネクション サンローラン バルマン ジバンシィ セリーヌディースクエアード グッチヴァレンティノ カラヴァーニMargiela マルタンマルジェラrepresent リプレゼントグレッグローレン heron preston ヘロンプレストンfear of god フィアオブゴッドFOG essentials エッセンシャルズ travis scott トラヴィススコット cactus jack カクタスジャックyeezy season イージー シーズン adidas calabasas アディダス カラバサスsupreme シュプリームMARCELO BURLON マルセロブロンoff-white オフホワイトmintcrew ミントクルーセントマイケル レディメイド mnml ミニマル GUESS ゲスDIESEL ディーゼル KSUBI スビ A.P.C KITH キス patta パタstussy ステューシーvlone ヴィーローンpalm angels パームエンジェルス
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|ヴェトモン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし