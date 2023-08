豪華で新しい メリー様専用。保冷巾着袋　(お花のリース＊チャコールグレー) ファッション雑貨

内布に保冷保温シートを使った、ハンドメイドの巾着袋です。350mlのペットボトルが入るサイズです。

パウチ飲料入れに…

おにぎり入れに…

*サイズ*

たて約11cm(紐通し含まず)

よこ約16cm

まち約7cm

紐通し幅約4cm

*折りたたんでの発送となります。折じわが付くかもしれません。ご了承下さい。

*多少のゆがみ、ずれ、縫直しがあるかもしれません。ハンドメイドにご理解いただける方、宜しくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

