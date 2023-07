【商品の説明】

y2レザー Gジャンタイプレザージャケット

ブランド・メーカー :LONDON FOG ロンドンフォグ

【商品の状態】

使用状況 :古着になります。

注意事項 :年代物につきスウェードの擦れ、退色等あり。裏地ややダメージあり。

フロント下から2番目のスナップ潰れあり。

【商品の説明】

米国コートの代名詞的存在、1923年創業の老舗

ブランド『LONDON FOG (ロンドンフォグ)』

こちらは70年代頃と思われるUSA製の牛革スウェードブルゾン

コシがありしなやかな質感のスウェード

スタンドカラーで使いやすい一着

胸ポケはYKK、フロントはC&Cジッパー

サテンライナー付きで着心地の良さが抜群

秋冬~春先まで着用出来るアウター

コートだけではなく、ロンドンフォグの質の高さを実感できる一着

schottやvansonにも近い肉厚な革質

【その他】

サイズ:40

背中着丈(襟下から): 64cm

襟の高さ: 5cm

肩幅: 47cm

袖丈: 64cm

身幅: 58cm

※サイズに関しまして、あくまでも素人が採寸した表記になりますので、多少の誤差は御容赦ください。

表記部分以外のサイズをお知りになりたい方は事前にご質問ください。

素材: スウェードレザー

ブルックスブラザーズ

ポロラルフローレン

Levi's

Lee

Wrangler

ラングリッツレザー

brooks

ショット

バンソン

BURBERRY

j.c.penny

towncraft

ヴィンテージ古着

US古着

カラー...ブラウン

素材...スエード

アウター形...シングル

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロンドンフォグ 商品の状態 傷や汚れあり

