【ギフ_包装】 ★solid.beat★（注）プロフ読み様 専用ページ リュック/バックパック

【韓国限定】

新品タグ付き

ホワイトレーベル

22SS新作 日本未発売品

【サイズ】

容量:26L

素材:ポリエステル 100%

サイズ:縦47.5

横35

マチ13

重量 軽量750g

【カラー】

ブラック

【商品説明】

トレッキング、ランニングなどのアクティビティからトラベル、キャンプ、通学用まで、あらゆるシーンに適したアイテムをリリース!

透明ビニールバッグ・トートバッグ・ミニポーチ付きの合計4点 セット

●両サイドポケットに伸縮生地を使用したポケットも内蔵されており水筒などの収納が容易です。

●サスペンダーの内側にはノンスリップ生地パッチで基本的なサスペンダー滑り現象を一次防止し、チェストベルト着用時に揺れを防止して完璧な密着力を提供します。

●フロントの様々なアウトポケットにより、細部の分離収納が可能で、バックモールドの横に隠しポケットがあるため、重要な物品は別途の収納を容易にします。

フロントポケットには、様々な収納ができるオーガナイザーが入っています。

【抗菌機能】

内部マスクなどを収納できるウイルスの増殖を抑えるアンチバクテリアポケットを内蔵しています。

こちらの商品は韓国の直営店ノースフェイスから仕入れた、並行輸入品(タグ付き)です。韓国限定で展開しているWHITE LABEL(ホワイトレーベル)というラインは、日本ノースフェイスでいうパープルラインと同等です。

発送の際は2つに折った状態で梱包させて頂きます。

#THENORTHFACE

#日本未発売

#パープルレーベル

#ホワイトレーベル

#ザノースフェース

#WHITELABEL

#海外限定

#韓国限定

#日本未入荷

#NM2DN03J

#ショルダーバッグ

#バックパック

#ノースフェイス韓国

#ノースフェイスホワイトレーベル

#ノースフェイスリュクサック

#ノースフェイスバックパックノースフェイス

通勤

通学

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

【韓国限定】THE NORTH FACE リュック新品タグ付きホワイトレーベル 22SS新作 日本未発売品【サイズ】容量:26L素材:ポリエステル 100%サイズ:縦47.5 横35 マチ13重量 軽量750g【カラー】ブラック【商品説明】トレッキング、ランニングなどのアクティビティからトラベル、キャンプ、通学用まで、あらゆるシーンに適したアイテムをリリース!透明ビニールバッグ・トートバッグ・ミニポーチ付きの合計4点 セット●両サイドポケットに伸縮生地を使用したポケットも内蔵されており水筒などの収納が容易です。●サスペンダーの内側にはノンスリップ生地パッチで基本的なサスペンダー滑り現象を一次防止し、チェストベルト着用時に揺れを防止して完璧な密着力を提供します。●フロントの様々なアウトポケットにより、細部の分離収納が可能で、バックモールドの横に隠しポケットがあるため、重要な物品は別途の収納を容易にします。フロントポケットには、様々な収納ができるオーガナイザーが入っています。【抗菌機能】内部マスクなどを収納できるウイルスの増殖を抑えるアンチバクテリアポケットを内蔵しています。こちらの商品は韓国の直営店ノースフェイスから仕入れた、並行輸入品(タグ付き)です。韓国限定で展開しているWHITE LABEL(ホワイトレーベル)というラインは、日本ノースフェイスでいうパープルラインと同等です。発送の際は2つに折った状態で梱包させて頂きます。 #THENORTHFACE#日本未発売#パープルレーベル#ホワイトレーベル#ザノースフェース#WHITELABEL#海外限定#韓国限定#日本未入荷#NM2DN03J #ショルダーバッグ#バックパック#ノースフェイス韓国#ノースフェイスホワイトレーベル#ノースフェイスリュクサック#ノースフェイスバックパックノースフェイス通勤通学韓国 限定 THE NORTH FACE リュック 新作 タグ付き 新品未使用品

