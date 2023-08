[35ηλ]超希少・8cm CDシングル!Mike & The Mechanics – Over My Shoulder (Ex-Genesis、元ジェネシス)/sCD

【特長】

●ごく初期のリリースで短冊形8cm CDは世界的に珍しく高額で取引されており、円安で海外への流出圧力が高いです。

●マイク & ザ・メカニックス(Mike + The Mechanics ※ロゴ表記はM1ke + The Mechan1c5):イングランドのロック・バンド。「ジェネシス」のメンバー、マイク・ラザフォードが主宰するグループ。セカンド・アルバム『リヴィング・イヤーズ』のヒットで大きく知名度を上げ、同氏のサイド・プロジェクトとして定着した。

●1曲目:“黄金の浜辺にて”からのファーストシングルカット

●2曲目:同上

【仕様】

・形態:8cm CD(通称 短冊形)

・発売年:1995

・定価(円、税込み):930

・番号:Virgin – VJDP-10230

・収録曲:

01:Over My Shoulder

02:Something To Believe In

<参照:https://

www.discogs.com/ja/release/3594545-Mike-The-Mechanics-Over-My-Shoulder>

【状態】

・sCD

盤内周に“SAMPLE 見本品”の赤字刻印があります。微小な傷などあるとは思いますが、一般的には “美品”レベルだと思います。当方環境での試聴に問題は有りませんでした。(私見、CD本体)

・ジャケット:

裏ジャケットに“見本品”シールが貼り付けられています。微小な傷などあるとは思いますが、一般的には“美品~並品の上”レベルだと思います。(私見、ジャケット)

・上記以外の付属品は有りません。

**

下記(加えてプロフィールの<出品物に関する共通事項>)予めご了承ください。

※検品はしていますが、汚れ・細かいキズ等の見落としがある場合あり

※不明点がある場合、落札前にご質問ください

※“現状筆記可能”の旨の記述は当方での確認時点の状況。インク残量等は当方所掌外

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

