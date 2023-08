※数ある商品の中からご覧頂き、ありがとうございます。

シュプリーム ナイキエアフォース1 ウィート 未使用



限定品 アディダス ショーン ウェザースプーン EQT

【NIKE エアジョーダン18 ホワイト/レッド 28cm 2003年製】

NIKE.Air Jordan 1 Mid.Black/Gym Red

NIKE AIR JORDAN XVIII White/Red 28cm

【美品】ルイヴィトン スニーカー スウェード 約24.5cm 正規品



新品未使用 NIKE エア ジョーダン 9 レトロ

エアジョーダン18のオリジナル、カラーはホワイト/レッドの2003年製です。

ナイキ ダンクロー パンダ 29.5cm 未使用

15年以上前にリサイクルショップにて中古品として購入しました。

Salomon × atmos XT-6 for atmos

箱はありません(画像の箱は付属しません)。

NIKE AIR ZM SPIREON CG2/STUSSY



Air Jordan 1 High OG First Class Flight

タグから2003年の中国製であることが確認できます。

新品ニューバランス USA製 スニーカー シューズ 574 27.0cm US9



New Balance×j.crew M1400

【サイズ】28cm (US10)

コムデギャルソン オムプリュス Salomon pulsar 26.5cm wt



manuel ritz 白スニーカー

AJ18の特徴であるシューレースカバー部分がかなり黄ばんでいます。

上様専用 にゅ~ず トリコロール 7周年記念モデル

また、タンやアッパー部分にも剥がれなどのダメージがあります。

新品・未使用☆A BATHING APE 27.0cm SK8STAスケートスタ

もう20年前のモデルなので、加水分解も進んでいますし、実際の着用は難しいかと思われます。

フラグメント × サカイ × ナイキ LD ワッフル ライト スモーク グレー

コレクション用としてお考えください。

ナイキエアジョーダン1 ハイOG ステルス



adidas Dame4 A Bathing Ape Green エイプ

商品の破損を防ぐために、あまり念入りにはクリーニングしておりません。

ADIZERO TAKUMI SEN8 アディダス アディゼロタクミセン8

また、今後の保管状況により、より劣化が進んだり、発送時に破損することも考えられますので、ご了承ください。

クリフトン8 /CLIFTON 8 スニーカー



NIKE AIR JORDNA 4

中古品、自宅保管品ですので、神経質な方の購入はご遠慮ください。

BIOTOP 別注 CONVERSE JACK PERCELL レザースニーカー



PEACEMINUSONE × Nike KWONDO1 27cm



NIKE CLOT DUNK ナイキ クロット ダンク

【発送に関して】

限定値下alden 953 MONK アバディーン キッドスウェード オールデン

・発送は匿名発送の「らくらくメルカリ便」を予定しております。

ナイキ ズーム フリーク 1 Nike Zoom Freak 1

・配達日時指定はできません。

新品 Nike AirMax plus US9.5

・発送には少々お時間をいただく場合がございます。

ニューバランスCM1600GT elite edition 黒



27.5cm ニューバランス M990GL6 990V6 made inUSA

質問などがございましたら、ご購入前にコメントをよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ジョーダン 商品の状態 全体的に状態が悪い

※数ある商品の中からご覧頂き、ありがとうございます。【NIKE エアジョーダン18 ホワイト/レッド 28cm 2003年製】NIKE AIR JORDAN XVIII White/Red 28cmエアジョーダン18のオリジナル、カラーはホワイト/レッドの2003年製です。15年以上前にリサイクルショップにて中古品として購入しました。箱はありません(画像の箱は付属しません)。タグから2003年の中国製であることが確認できます。【サイズ】28cm (US10)AJ18の特徴であるシューレースカバー部分がかなり黄ばんでいます。また、タンやアッパー部分にも剥がれなどのダメージがあります。もう20年前のモデルなので、加水分解も進んでいますし、実際の着用は難しいかと思われます。コレクション用としてお考えください。商品の破損を防ぐために、あまり念入りにはクリーニングしておりません。また、今後の保管状況により、より劣化が進んだり、発送時に破損することも考えられますので、ご了承ください。中古品、自宅保管品ですので、神経質な方の購入はご遠慮ください。【発送に関して】・発送は匿名発送の「らくらくメルカリ便」を予定しております。・配達日時指定はできません。・発送には少々お時間をいただく場合がございます。質問などがございましたら、ご購入前にコメントをよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ジョーダン 商品の状態 全体的に状態が悪い

美品 試着程度 アナクロノーム ANACHRONORM スニーカー 28㎝ 希少WMNS NIKE AIR MAX COMMANDNike Terminator High Black 25.5cmNIKEエアヴェイパーマックスフライニット3◆ヴェイパー☆27.0cmWH ダブルエイチ スニーカー 干場義雅 日本製 WH-0111 25.0㎝ 靴【新品未使用】29㎝ コンバース×カオスフィッシングクラブ コラボ ABSアンブッシュ×ナイキエアフォース1 ファントム28センチ トムサックス ナイキ ジェネラルパーパスシューナイキ エアフォース1 ロー ホワイト ガムソールAir Jordan 1 High 85 スニーカー