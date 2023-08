【管理コード(弊社使用欄)】

【美品】ブリーフィング トゥモローランド マルチサコッシュ MV グレー

012467080

ご覧頂きありがとうございます!

お手元に届いた商品がもし気に入らなければ、受け取り評価後でも返品OK!*注

もちろん全品正規品でございます!

万が一偽造品ございましたら、全額返金保証致しますのでご安心下さいませ。

※本製品は鑑定済の正規品です

・ブランド

LOUISVUITTON (ルイヴィトン)

・購入場所

古物業者オークションサイト

(鑑定済)

・状態ランク

中古 : A

【説明】

N/新品未使用

S/未使用に近い

A/使用感少ない美品

B/使用感はあるが目立つ傷少ない比較的美品

C/使用感、それに伴う傷や汚れの目立つ中古品

D/ダメージの強い中古品

E/ジャンク品扱い

【判定ポイント】

①型崩れ なし

②糸ほつれ/糸切れ なし

③スレ なし

④匂い なし

・特記事項

・付属品

本体のみ

※パドロック/鍵は付属しません。

・オプション(コメントにてご相談下さい。)

パドロック(南京錠)+¥2,000

鍵+¥1,000

保存袋+¥300

・購入に際して

こちらはクリーニング済商品です。

傷/汚れは掲載写真の通りです。中古品にご理解頂きました上でのご購入をお願いしております。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

