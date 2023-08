⭐⭐コメント前・購入前にプロフィールを

ご確認頂けますと幸いです⭐⭐

⭐⭐他にもメンズ・ウィメンズ問わず出品しております。ご興味あればご確認ください⭐⭐

⭐商品概要⭐

○商品名:ダウンジャケット

○サイズ:Lサイズ

⭐他サイズもあります⭐

○採寸:肩幅約46cm 身幅約62cm

着丈約70cm 袖丈約65cm

○状態:新品タグ付き

○素材:ダウン、フェザー

○生産国:インドネシア

⭐特徴⭐

☑ビッグポニー

☑新品

☑ダウン着脱可能

⭐その他⭐

☑フォロー割を始めました。

フォロー頂けた方には現行価格から5%オフさせて頂きます。

必ず購入前にご連絡お願い致します。

☑サイズ違いも買付出来る時もあります。

お気軽にご相談ください。

☑他のサイトにも同時出品しております。

他のサイトで先に売れた場合は、そちらを優先させて頂きます。

⭐オススメ⭐

以下ブランド等が好きな方は是非購入検討お願い致します。

ポロラルフローレン Polo RALPH lauren ロンハーマン ローレンラルフローレン ポロベア ビンテージ 90s オンワード 23区 ソニアリキエル 自由区 組曲 アイシービー アナイ エストネーション バーニーズニューヨーク ユナイテッドアローズ シップス ビームス トゥモーローランド ボールジィ デプレ

マックスマーラ アルマーニ セオリー クロエ グレースコンチネンタル ダイアンフォンファステンバーグ イエナ ジャーナルスタンダード ラルフローレン バナリパ アバクロ ギャップ カルバンクライン ダナキャラン バーバリー マークジェイコブス 好きにオススメです!

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

⭐⭐コメント前・購入前にプロフィールをご確認頂けますと幸いです⭐⭐⭐⭐他にもメンズ・ウィメンズ問わず出品しております。ご興味あればご確認ください⭐⭐⭐商品概要⭐○商品名:ダウンジャケット○サイズ:Lサイズ ⭐他サイズもあります⭐○採寸:肩幅約46cm 身幅約62cm 着丈約70cm 袖丈約65cm○状態:新品タグ付き○素材:ダウン、フェザー○生産国:インドネシア⭐特徴⭐☑ビッグポニー☑新品☑ダウン着脱可能⭐その他⭐☑フォロー割を始めました。フォロー頂けた方には現行価格から5%オフさせて頂きます。必ず購入前にご連絡お願い致します。☑サイズ違いも買付出来る時もあります。お気軽にご相談ください。☑他のサイトにも同時出品しております。他のサイトで先に売れた場合は、そちらを優先させて頂きます。⭐オススメ⭐以下ブランド等が好きな方は是非購入検討お願い致します。ポロラルフローレン Polo RALPH lauren ロンハーマン ローレンラルフローレン ポロベア ビンテージ 90s オンワード 23区 ソニアリキエル 自由区 組曲 アイシービー アナイ エストネーション バーニーズニューヨーク ユナイテッドアローズ シップス ビームス トゥモーローランド ボールジィ デプレマックスマーラ アルマーニ セオリー クロエ グレースコンチネンタル ダイアンフォンファステンバーグ イエナ ジャーナルスタンダード ラルフローレン バナリパ アバクロ ギャップ カルバンクライン ダナキャラン バーバリー マークジェイコブス 好きにオススメです!

