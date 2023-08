コムデギャルソンの半袖Tシャツです。

ブルーのストライプで透け素材なので爽やかでおしゃれなアイテムです。

フリルデザインがおしゃれでギャルソンらしいデザインです。

中古品で購入しているため多少の使用感小シミがございますがまだまだ着用できるコンディションです。

▼ブランド名

robe de chambre

COMME des GARCONS

▼カラー

ブルー

ストライプ

▼サイズ

肩幅:39cm

身幅:43cm

袖丈:20.5cm

着丈:62.5cm

表記サイズ:-

⚠素人寸法のため多少の誤差がある可能性がございますご了承ください。

⚠これから長くご着用いただける綺麗な状態のアイテムですが、素人の自宅保管、素人検品となりますので、ご了承ください。

⚠発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワがある可能性ものございますが、ご了承ください

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。ご承知の上でのご購入よろしくお願いいたしますm(_ _)m

出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。配送についてご指定あればお気軽にお申し付けください!

その他ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

▼まとめ割▼

2商品購入で、総額から5%割引!!

3商品購入で、総額から10%割引!!

ご希望は、コメント欄に追加で購入する商品の名前をお気軽にコメントください!!

⚠その他割引とは併用いたしかねますのでご了承ください(割引率の高い方を優先させていただきます)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その他色々出品しておりますのでよかったらこちらからもご覧ください!

▼レディース

#BANANA_レディース

ーーーーカテゴリ別はこちらーーーー

▼レディース:トップス

#BANANA_レディース_トップス

コムデギャルソンの半袖Tシャツです。ブルーのストライプで透け素材なので爽やかでおしゃれなアイテムです。フリルデザインがおしゃれでギャルソンらしいデザインです。中古品で購入しているため多少の使用感小シミがございますがまだまだ着用できるコンディションです。▼ブランド名robe de chambreCOMME des GARCONS ▼カラーブルーストライプ▼サイズ肩幅:39cm 身幅:43cm 袖丈:20.5cm 着丈:62.5cm表記サイズ:- ⚠素人寸法のため多少の誤差がある可能性がございますご了承ください。⚠これから長くご着用いただける綺麗な状態のアイテムですが、素人の自宅保管、素人検品となりますので、ご了承ください。⚠発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワがある可能性ものございますが、ご了承ください⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。ご承知の上でのご購入よろしくお願いいたしますm(_ _)m出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。配送についてご指定あればお気軽にお申し付けください!その他ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。▼まとめ割▼2商品購入で、総額から5%割引!!3商品購入で、総額から10%割引!!ご希望は、コメント欄に追加で購入する商品の名前をお気軽にコメントください!!⚠その他割引とは併用いたしかねますのでご了承ください(割引率の高い方を優先させていただきます)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーその他色々出品しておりますのでよかったらこちらからもご覧ください!▼レディース#BANANA_レディースーーーーカテゴリ別はこちらーーーー▼レディース:トップス#BANANA_レディース_トップス

