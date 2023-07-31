輝い ※ほぼ未使用✨ヤーマン 超音波アイロン シャインプロ ブラック ヘアアイロン

・2023年6月、公式オンラインストアで購入。

ヘアビューロン 7D

（27,500円で購入しました）

MY HONEY REMEDY ヘアアイロン EVERRON(エヴァロン)

・1度利用したのみ。使う機会がなさそうなので出品します。

REFAリファ ビューテック ストレートアイロン ヘアビューロン 1749



【美品】MY HONEY REMEDY ヘアアイロン EVERRON エヴァロン

-----●ご購入を検討される方へ○-----

プライアストレートアイロン 新品未使用



refa リファ ストレートアイロン

複数ご購入を検討される場合、

【美品】 MTG ReFa リファ ストレートアイロン (37)

一つにまとめて出品いたしますので

ホリスティックキュアカールアイロン26mm CCIC-G7208B

お気軽にお申し付けください。

ReFa リファ ビューテック フィンガーアイロン ヘアアイロン コードレス

（場合によってはお値下げも可能です）

Refa リファ ビューテック ストレートアイロン



refa カールアイロン32

-----------------------------------

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 未使用に近い

・2023年6月、公式オンラインストアで購入。（27,500円で購入しました）・1度利用したのみ。使う機会がなさそうなので出品します。-----●ご購入を検討される方へ○----- 複数ご購入を検討される場合、 一つにまとめて出品いたしますので お気軽にお申し付けください。（場合によってはお値下げも可能です）-----------------------------------

商品の情報 ブランド ヤーマン 商品の状態 未使用に近い

リファ ビューティックストレートアイロン