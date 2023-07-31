輝い ※ほぼ未使用✨ヤーマン 超音波アイロン シャインプロ ブラック ヘアアイロン

・2023年6月、公式オンラインストアで購入。
ヘアビューロン 7D
（27,500円で購入しました）
MY HONEY REMEDY ヘアアイロン EVERRON(エヴァロン)
・1度利用したのみ。使う機会がなさそうなので出品します。
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【美品】MY HONEY REMEDY ヘアアイロン EVERRON エヴァロン
-----●ご購入を検討される方へ○-----
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複数ご購入を検討される場合、
【美品】 MTG ReFa リファ ストレートアイロン (37)
一つにまとめて出品いたしますので
ホリスティックキュアカールアイロン26mm CCIC-G7208B
お気軽にお申し付けください。
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（場合によってはお値下げも可能です）
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refa カールアイロン32
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リファ ビューティックストレートアイロン
・2023年6月、公式オンラインストアで購入。（27,500円で購入しました）・1度利用したのみ。使う機会がなさそうなので出品します。-----●ご購入を検討される方へ○----- 複数ご購入を検討される場合、 一つにまとめて出品いたしますので お気軽にお申し付けください。（場合によってはお値下げも可能です）-----------------------------------