ASTRO BLUE FLAME 活動時期に韓国で行われたサイン会当選者限定で配布されたムンビンのトレカになります。

サイン会ごとにトレカが異なる為、こちらのデザインは100枚限定です。

透明フィルムに入れて保管してました。

防水・折れ曲がり防止の梱包をして、丁寧かつ迅速に発送させて頂きます。

平日15時までの購入で即日発送

即購入可

コメントなしok

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

