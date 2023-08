コットンツイル サロペット ツムグ tumugu ブラック

◎商品状態

新品未使用

タグ付き

◎内容

tumugu:

コットンツイル サロペット

◎定価

25080円税込

◎カラー

ブラック 黒

◎サイズ

フリー

身幅58

股下55

わたり45

裾幅38

着丈132~135

※若干の誤差が生じる場合があります。

◎素材

コットン 100%

◎商品説明

スタンダードな中肉ツイル生地にバイオウォッシュ加工を施し、ヴィンテージ感と柔らかさをプラスしました。

オールシーズン着用いただける生地感です。

たっぷりと身幅にゆとりを持たせたワイドシルエットが特徴で、ゆるりとした雰囲気に着ていただけます。

ストンとしたフォルムでカラダのラインを拾わなのも嬉しいポイント。

バックのアジャスターをキュッと閉めてバックシルエットにアクセント。

合わせるブラウスやカットソーで印象が変わります。

秋冬にはスウェットなどもインしていただけますよ。

他にもtumuguの商品多数出品しております。 #tumugunagisannu で検索お願いしますm(_ _)m

まとめてご購入で送料分+α割引可能です(^^)ぜひご相談ください!

※新品未使用ですが、自宅保管の品です。 ご理解いただきご購入お願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

