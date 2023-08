Reebok オムニゾーン2

29.5cm

購入先 Reebok ららぽーと立川立飛店

購入しましたが履く機会が無いため出品致します!

レトロバッシュの復刻です。

大きいサイズは中々に出回らないのでお早めに検討ください。

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド リーボック 商品の状態 新品、未使用

