商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大手家電量販店の中古ショップで良品として販売されていましたものを購入しました。2、3回程度使用しましたが、ハンディカムの性能が求めていたものと異なっていたため、手放すことにしました。本体に目立ったキズ・汚れはありませんが、グリップ部のハンドストラップが劣化しております。三脚雲台の取付跡等の小さなスリキズがありますが、動作機能に問題がなく、状態の良い商品です。本体動作確認済み。初期化してお渡しします。付属品はSONYのUSB電源アダプタのみ。詳細は以下のメーカーホームページをご覧ください。HDR-PJ540 | デジタルビデオカメラ Handycam ハンディカム | ソニー (sony.jp)光学ズーム···15倍~25倍未満画質···フルハイビジョンカラー···ブラウンタイプ···ハンディカメラ

