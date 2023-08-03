クラシック Jean Paul Gaultier シャツ ブラウス Tシャツ R-4551 シャツ/ブラウス(七分/長袖)

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商品詳細

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商品名★パワーネットシャツ

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詳細→ゴルチエの代名詞とも言えるパワーネットシリーズです。中古相場高騰中ですのでお早めにご検討ください。

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素人採寸のため多少誤差がございます。

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S:新品未使用品

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A:中古品ではあるが未使用に近い状態

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B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態

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C:目立った汚れやダメージが感じられる状態

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ほとんど無いとは思いますが 素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

必ずプロフィールをご覧ください。古着を中心に出品中！出品一覧はこちら→ #古着mcレディースはこちら→#古着mcレディース#古着mcTシャツカットソー値下げ交渉はフォロワーのみ！激レア Jean Paul Gaultier ジャンポールゴルチエ パワーネット シャツ ブラウス ロンT 長袖Tシャツ レディース R-4551ブランド名★Jean Paul Gaultier商品詳細商品名★パワーネットシャツ詳細→ゴルチエの代名詞とも言えるパワーネットシリーズです。中古相場高騰中ですのでお早めにご検討ください。サイズ表記：★40【平置き採寸】（cm)肩幅★37身幅★43着丈★51袖丈★58★パワーネットのため伸びます。素人採寸のため多少誤差がございます。状態★B状態詳細→★S:新品未使用品A:中古品ではあるが未使用に近い状態B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態C:目立った汚れやダメージが感じられる状態D:汚れやダメージがひどい状態ほとんど無いとは思いますが 素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。ご理解の上ご検討よろしくお願いしたします。《 素材 》★画像参照

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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