人気特価 ウエアハウス warehouse 天然インディゴ 1922 デニム/ジーンズ

ウエアハウス

ウエアハウス 1922Lot 1001XX1922モデルはサスペンダーから、ベルトで穿く時代へと移行していく過程のモデルでベルトループが付き始めた頃のジーンズがまだ作業着としての名残が強い頃のディテールを再現。隠しリベットではなく、むき出しの打ち抜きリベットのヒップポケット。細かい運針の縫製や、歪な飾りステッチ。ロゴ入りのボタンの他に、股部分の小ボタンに使用された"ブルズアイボタン"忠実に再現した針のシンチバック。レザーラベルはDSBに使用している渋鞣しディアスキンラベルを使用します。デニム生地は先にご紹介している Lot.2001XX 【1920'S MODEL】 DOWN POCKET のデニムジャケット同様、天然インディゴをロープ染色で染めたセルビッチデニムを使用。糸が芯まで染まらず中白を残しているので、この年代特有の青味のあるいいブルーが期待できそう。DOWN POCKETのモデルとも年代や色味も合うのでセットアップとしても着用していただけます。NEW 7.42番×7.5番 天然インディゴロープ染セルヴィッチデニム新開発鉄製タックボタンベジタブルタンニングディアスキンラベルサイズ32ウエスト84股上32股下90大腿幅33下腿幅23.5サイト抜粋のため、多少の誤差はご了承ください。新品ノンウォッシュです。こちら一度人の手に渡ったものですので、神経質な方は購入を控えて下さい。また分からないことは事前に質問お願いします。写真等の追加も致します。

