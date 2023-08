ご覧頂きまして誠に有難う御座います。

値下げ交渉はお受けしておりません。

プロフィール欄の御一読をお願い申し上げます。

予告なく早めに終了する場合があります。

※特典に関しては文末記載にて

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ラスト1点になります

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

[“商品”に関して]

TRAILRIDER2.0

JAPAN限定モデル

ジャケット

[SIZE] M

着丈70/身幅113

肩幅48/袖丈:61cm

※素人採寸につき参照まで

【未使用】【正規品】

ジャックウルフスキンオリジナルの

防水透湿素材、テキサポール2.5レ

イヤーを採用。PFCフリーの撥水加

工。80s〜90sの名作を再構築する

ブランド設立40周年記念モデル、レ

トロアーカイブパックからの1枚。背

面ポケットや首元のバタつきを防止

するホールド機能など、原型となっ

たサイクリングジャケットの意匠を

継承しつつ、最新鋭の防水透湿素材

でアップデート。温故知新な配色や

背面のスタイルネーム刺しゅうなど、

細かなアレンジで現代感を表現した

2.5レイヤーのジップジャケット。

バックパックのハーネスに干渉しな

いジッパー付き大型チェストポケッ

ト。出品商品の状態に関しては掲載

写真にて確認下さいませ。色味など

はたしょうの誤差があるかもしれま

せん。多少経年に関わる部分もある

かもしれませんが衣類専用倉庫で保

管、店頭の新品ではないのでそのこ

となどをどうか御了承下さい。これ

らを考慮しまして特典を検討させて

戴きました。もし特典を有する場合、

同封の上配送させて戴きます。お支

払いいただけない、遅延などが多い

ため速やかに受取評価できる方のみ

ご購入お願いいたします。

【”特典”に関して】

【特典/A】

adidasもしくはReebokどちらか一方

Tシャツ

【未使用】【正規品】

2000円相当

※特典に関しては当方側で決めて

権利を有する場合、同封させて戴きます

#JACKWOLFSKIN

#ジャックウルフスキン

#ジャケット

#レインコート

#アパレル

#登山

#キャンプ

#トレッキング

#ゴルフ

#ノースフェイス

#ゴアテックス

#レインウェア

#コロンビア

#防水

#梅雨

#アウトドア

#新品

#特典

#豪雨

#旅行

#撥水

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャックウルフスキン 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きまして誠に有難う御座います。値下げ交渉はお受けしておりません。プロフィール欄の御一読をお願い申し上げます。予告なく早めに終了する場合があります。※特典に関しては文末記載にて☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ラスト1点になります☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆[“商品”に関して]JACKWOLFSKINTRAILRIDER2.0JAPAN限定モデルジャケット[SIZE] M着丈70/身幅113 肩幅48/袖丈:61cm※素人採寸につき参照まで【未使用】【正規品】ジャックウルフスキンオリジナルの防水透湿素材、テキサポール2.5レイヤーを採用。PFCフリーの撥水加工。80s〜90sの名作を再構築するブランド設立40周年記念モデル、レトロアーカイブパックからの1枚。背面ポケットや首元のバタつきを防止するホールド機能など、原型となったサイクリングジャケットの意匠を継承しつつ、最新鋭の防水透湿素材でアップデート。温故知新な配色や背面のスタイルネーム刺しゅうなど、細かなアレンジで現代感を表現した2.5レイヤーのジップジャケット。バックパックのハーネスに干渉しないジッパー付き大型チェストポケット。出品商品の状態に関しては掲載写真にて確認下さいませ。色味などはたしょうの誤差があるかもしれません。多少経年に関わる部分もあるかもしれませんが衣類専用倉庫で保管、店頭の新品ではないのでそのことなどをどうか御了承下さい。これらを考慮しまして特典を検討させて戴きました。もし特典を有する場合、同封の上配送させて戴きます。お支払いいただけない、遅延などが多いため速やかに受取評価できる方のみご購入お願いいたします。【”特典”に関して】【特典/A】adidasもしくはReebokどちらか一方Tシャツ【未使用】【正規品】2000円相当※特典に関しては当方側で決めて 権利を有する場合、同封させて戴きます#JACKWOLFSKIN#ジャックウルフスキン#ジャケット#レインコート#アパレル#登山#キャンプ#トレッキング#ゴルフ#ノースフェイス#ゴアテックス#レインウェア#コロンビア#防水#梅雨#アウトドア#新品#特典#豪雨#旅行#撥水

FRAMeWORK ナイロンツイルMA1ALPHA INDUSTRIES キルトライナージャケット 別注 切り替え❤️Yoko様専用です❤️未使用♡GUCCIパーカージップアップNolley's ノーリーズ ブライトツイル・ギャザー ブルゾン極暖プリマロフトふわふわ毛足長いノースフェイスバーサロフトジャケットレディースMビィンテージクルーズブルゾンパーリーゲイツ ツインスニード①NORTH FACE ウインドウブレーカーレディース size Mモンクレール 春秋 ブルゾン アウターtricot COMME des GARCONS縮絨ニットジャケット デニム切替