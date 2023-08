【back number 小島和也着~ミュージックステーション~】

通常価格

77,000 円 税込

商品詳細

COLOR / X.BLACK

サイズ1 (着丈93cm、バスト102cm、肩幅43cm、袖丈62.5cm)

※多少の誤差はご了承下さい。

MATERIAL / WOOL 90%、HEMP 7%、CASHMERE 3%

W/Ca/Heシリーズのグラデーションジャガードタイプです。

ウール、カシミヤ、ヘンプ混紡素材を使用し、グラデーションカラーにしているのが特徴。

デザインは細身でシャープなシルエットに仕上げたKAZUYUKI KUMAGAI定番のチェスターコートの形です。

無地でシンプルなコートでは表現できない独特な雰囲気がポイント。

別売りのフロントホックチェーンを付けて、アクセントにするのもおすすめです。

上質な素材を使用しているため上品さがあり、

トラッドなスタイルからカジュアルなスタイルまで幅広くお使い頂けます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カズユキクマガイアタッチメント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

