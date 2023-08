❇︎週末お値下げします❇︎

カラー:グレージュ

こちらで数回着用の物を購入し、一度結婚式で着用しました。

とても素敵なドレスなのですが、今後着用する機会がなさそうなので出品します。

タグがレース部分についており、着用した際気になったため、切ってしまっています。発送の際、おつけします。

付属のベルトもあります。

購入時より、レース部分の右手内側に写真5枚目のようなほつれが少しありました。場所は写真6枚目になります。内側のため、着用している際に気になることはありませんでした。

また写真だとかなり伝わりづらいのですが、ドレスとレースが重なる部分に多少の毛羽立ちがみられます。

折りたたんでの発送になるため、畳によるシワなど気になる方はご購入をお控えください。

#オケージョンドレス

#結婚式#お呼ばれ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

