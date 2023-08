【商品説明】

1950年代頃のダブルライダースジャケットです。

schottのワンスターが流行った際に作られたアイテムです。

そのためスターのスタッズやホースハイド、サイズ感、ジップなどほぼ瓜二つとなっています。

ビンテージらしい色落ちがレプリカなどでは出せない味となっています。

気になった方はぜひ。

ディテール

フロント ZIP IDEAL片爪

袖ZIP NYNCO

【商品情報】

▶状態 USED 状態ランク D

*閉開はできますがzipのエレメントが1つ欠けています。

*全体的に色落ちしています。

*裏地コーデュロイの部分に破れがございます。

*縫い目が弱っている箇所がございます。

*肩部分の皮が薄くなっています。

*襟元などにスタッズ跡が見られます。

USED商品につき使用感などございますがかなりカッコ良くエイジングしています。

古着ということをご理解の上ご注文よろしくおねがいいたします。

状態ランク

S…新品、未使用品

A…使用回数の感じられない商品

B…使用感はあるが目立つダメージのない商品

C…部分的にダメージや使用感の見受けられる商品

D…ダメージや使用感が目立つ商品

▶サイズ 表記サイズ なし 約XS〜S

着丈 53cm

身幅 43cm

肩幅 41.5cm

袖丈 52.5cm

※すべて平置き採寸となっております。計測値の若干の誤差はご了承くださいませ。

▶素材 馬革

ホースレザー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

