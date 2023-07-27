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「かわいい～！」 新品ステラマッカートニー　カードホルダー 名刺入れ/定期入れ

商品の説明

ステラマッカートニーのカードホルダーです。
【ティファニー】名刺入れ
数年前に購入しましたが、使う機会がなく箱にしまっておりました。
valextra
色は綺麗な水色です。

新品ステラマッカートニー　カードホルダー

商品の情報

ブランドステラマッカートニー
商品の状態新品、未使用

美品　CHANEL　シャネル　ココマーク　チョコバー　カードケース　パスケース

［正規品　箱有］ルイヴィトン　ダミエ　名刺入れ

ブルガリロゴ インフィニートゥム 二つ折り カードホルダー　プレゼント用品一色
ステラマッカートニーのカードホルダーです。数年前に購入しましたが、使う機会がなく箱にしまっておりました。色は綺麗な水色です。

商品の情報

ブランドステラマッカートニー
商品の状態新品、未使用

「かわいい～！」 新品ステラマッカートニー　カードホルダー 名刺入れ/定期入れ

27分钟前

「かわいい～！」 新品ステラマッカートニー　カードホルダー 名刺入れ/定期入れ

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
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6079ab41a

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