「ニンテンドー3DS LL シアトリズム ファイナルファンタジー カーテンコール シアトリズムエディション」

付属品】

・3DSLL本体

・タッチペン

・外箱

・説明書、かんたんスタートガイド

・ARカード

※SDカード、充電器はありません。

【状態】

《動作》

ソフトの読み込み、ボタン操作、音量調整、カメラ起動、動作確認済です。

《本体》

細かいすり傷等はございますが液晶などは綺麗な状態です。本体裏側多少の塗装ハゲあります。画像にて状態などご確認下さい。

※状態はあくまで素人検品、個人の主観となります。

※ 記載にないスレ、キズ、汚れなどもしかしたらあるかもしれませんがご容赦ください。

※記載事項をよく読んで頂いた上でご購入をお願い致します。

【発送】

防水で袋へ入れクッション材で包み宅急便コンパクトにて発送します。

☆即購入OK☆

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

