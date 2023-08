YAECA | ヤエカ [ Washed Work Slacks ]

MODEL N 47652

■カラー グレー 灰色

■素材 表地 毛 80%

麻 20%

裏地 綿 100%

■サイズ 表記サイズ M

ウエスト 84

股上 34

股下 63

渡り幅 36

裾幅 25

■特徴

・ヤエカライトのウール混ワイドパンツ

・ウールとリネンの暖かみのある生地が特徴の一着

・深めの股上とややゆったりめのウエスト周り

・渡りと裾は広めのワイドストレートシルエット

・日本製

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:ややあり

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

■販売価格 41040円(税込)

■商品の状態

こちらの商品はタグ付き未使用品です。

■付属品 スペアボタン

〜フォロー割実施中〜

フォローしていただいたお客様に購入金額から5%割引いたします。

購入前にコメント欄でフォローした旨をお伝えください。なお、購入後にフォローしていただいてもお値下げできませんので、必ず購入前にお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヤエカ 商品の状態 新品、未使用

YAECA | ヤエカ [ Washed Work Slacks ]MODEL N 47652■カラー グレー 灰色■素材 表地 毛 80% 麻 20% 裏地 綿 100%■サイズ 表記サイズ M ウエスト 84 股上 34 股下 63 渡り幅 36 裾幅 25■特徴・ヤエカライトのウール混ワイドパンツ・ウールとリネンの暖かみのある生地が特徴の一着・深めの股上とややゆったりめのウエスト周り・渡りと裾は広めのワイドストレートシルエット・日本製透け感:なし裏地:なし伸縮性:ややあり光沢感:なし生地の厚さ:普通■販売価格 41040円(税込)■商品の状態こちらの商品はタグ付き未使用品です。■付属品 スペアボタン

