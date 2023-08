【時間指定不可】 YANTOR ヤントル aw ウールコート その他

YANTOR ヤントル コート です。

ブランドのイメージに沿った、日本的な趣、デザインのコートです。

毛玉もなく、状態は良いです☺️

同時に出品しているヤントル 6タックパンツとセットアップ着用可能です☺️

表記サイズ:S

カラー: ネイビー、ダークブルー

素材...ウール

襟...ノーカラー

季節感...春, 秋, 冬

ご購入頂いた後のトラブルを避けるため、気になる点や疑問点は全て解消してからご購入頂ますようお願いいたします。

質問や写真の追加等お気軽にコメントください☺️

下記ブランド等お好きな方、是非ご検討ください☺️

stein

yoke

dulcamara

yantor

aton

ETHOSENS

CULLNI

DAIRIKU

MATSUFUJI

VOAAOV

my beautiful landlet

YOKO SAKAMOTO

ISSUETHINGS

POLYPLOID

STUDIO NICHOLSON

SHINYAKOZUKA

UJOH

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヤントル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

