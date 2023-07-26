日本最級 olllllllo様　専用 スニーカー

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写真撮影用に開封しましが、試し履きもしていません。

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商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

supremeオンラインにて購入カラー:白 ホワイトサイズ:27.0新品未使用Supreme × Nike Air Force 1 Low "White"シュプリーム × ナイキ エアフォース1 ロー "ホワイト"ナイキ エアフォース1 ロー シュプリーム メインカラーホワイト人気モデルNIKE エアフォース1スニーカー型ローカット(Low)AIR FORCE 1 LOW SUPREME 318985ブランド：NIKE エア フォース 1自身がオンラインにて購入した正規品です。写真撮影用に開封しましが、試し履きもしていません。すり替え防止の為ノークレーム、ノーリターンでお願いします。メインカラー···ホワイト#ナイキ#NIKE #supreme #シュプリーム

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