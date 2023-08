※こちらは キューズベリー ZERO 専用の

オーダーページとなります

✨オーダー方法✨

作りたい物と生地を2種類コメント→専用ページをお作りします→専用ページに移動→生地の最終確認→作成開始→完成連絡→購入&お支払い

●首回りカバー 1500円(1300円)

[ヘッドカバー]

●よだれカバー750円 (700円)

●胸カバー 1150円 (1050円)

胸カバーには保冷剤などを入れるポケットもお付けできます(+200円)

● フード 1800円 (1600円)

おまとめ紐+50円 ※要コメント!

✴︎首回りカバーに装着するので、抱っこ紐本体にゴムで引っ掛ける物より抱き下ろしの際などに落としてしまう可能性が低いです∩^ω^∩

(カッコ内)の金額は複数購入(同梱)で

追加した場合の単品価格になります。

※キューズベリー用は合計からの複数割引はありません。複数購入の際には( )内の数字を足していった金額になります。

❤️間にはドミッド芯を挟みふわっと吸収率UP

※ヘッドカバーの外側(他人から見える部分のみ、赤ちゃんには触れない場所なのでドミット芯は入っておりませんので、色の薄い生地だと反対側の生地の色などが透ける場合あり

❤️金属アレルギーのないプラスナップボタン使用

両手で丁寧に扱って下さい

❤️印のペンの跡が残る事もありますが水洗いで落ちます

作成期間→その都度お知らせ

発送まで→お支払い確認後2.3日(日曜祝日含めず)

素人のハンドメイドなので糸の未始末やヨレや歪みなどもあるかもしれませんが手作りの温かみと思って頂けたら幸いです

サイズの多少の誤差はお許しください

★抱っこ紐の本体は付きません。

みるみるきー生地 よだれカバー 首回りカバー 胸カバー 首周りカバー 胸元カバー キューズベリー ZERO ゼロ 新生児 出産祝い 抱っこひも 肩カバー フロントカバー ヘッドカバー nico ニコ

#みるみるきーキューズベリー

■模倣はご遠慮ください

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

※こちらは キューズベリー ZERO 専用のオーダーページとなります✨オーダー方法✨作りたい物と生地を2種類コメント→専用ページをお作りします→専用ページに移動→生地の最終確認→作成開始→完成連絡→購入&お支払い●首回りカバー 1500円(1300円) [ヘッドカバー]●よだれカバー750円 (700円)●胸カバー 1150円 (1050円) 胸カバーには保冷剤などを入れるポケットもお付けできます(+200円)● フード 1800円 (1600円) おまとめ紐+50円 ※要コメント! ✴︎首回りカバーに装着するので、抱っこ紐本体にゴムで引っ掛ける物より抱き下ろしの際などに落としてしまう可能性が低いです∩^ω^∩(カッコ内)の金額は複数購入(同梱)で追加した場合の単品価格になります。※キューズベリー用は合計からの複数割引はありません。複数購入の際には( )内の数字を足していった金額になります。❤️間にはドミッド芯を挟みふわっと吸収率UP※ヘッドカバーの外側(他人から見える部分のみ、赤ちゃんには触れない場所なのでドミット芯は入っておりませんので、色の薄い生地だと反対側の生地の色などが透ける場合あり❤️金属アレルギーのないプラスナップボタン使用 両手で丁寧に扱って下さい❤️印のペンの跡が残る事もありますが水洗いで落ちます作成期間→その都度お知らせ発送まで→お支払い確認後2.3日(日曜祝日含めず)素人のハンドメイドなので糸の未始末やヨレや歪みなどもあるかもしれませんが手作りの温かみと思って頂けたら幸いですサイズの多少の誤差はお許しください★抱っこ紐の本体は付きません。 みるみるきー生地 よだれカバー 首回りカバー 胸カバー 首周りカバー 胸元カバー キューズベリー ZERO ゼロ 新生児 出産祝い 抱っこひも 肩カバー フロントカバー ヘッドカバー nico ニコ#みるみるきーキューズベリー■模倣はご遠慮ください

