品質一番の LAPTOP 【極美品】SURFACE GO #787 i5-8-128 ノートPC

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★SURFACE関連の出品一覧はコチラ
14型大画面 ノートパソコン LX5 i5 6世代 Webカメラ DVDマルチ
#ムラノSURFACE
起動時間約10秒！高性能CPU搭載東芝製15.6インチノートPC
【最終値下げ】Panasonic Let's note SZ5
microsoftのSURFACE LAPTOP GO
Windows11✨ ノートパソコン iiyama Webカメラ リモートワーク
色はプラチナです。
バッテリーほぼ劣化なし！Surface Pro3 Core-i5 キーボード付
ASUS Chromebook Detachable CM3 10.5インチ
こちらは中古品ではありますが
ROG strix g713q
外装は写真の様に非常に綺麗。
✨ハイスペ Core i5 ✨爆速新品SSDメモリ8G ノートパソコン カメラ
またバッテリーの方も充放電回数が僅か8回
No4 MacBook Air MQD32J/A 8GB/128GB/2017
容量の劣化もありませんので気持ちよく
MacBook Pro 13インチ Late2017
お使い頂けます。
可愛い白❤️人気のNECノートパソコン✨Windows11★はじめてのパソコンに♪
M2チップ搭載13インチMacBook Air - ミッドナイト24GB/1TB
第10世代のインテルCPUにメモリ8GBと
sdf様専用！
性能も十分ですし、OSやofficeも
Win11 オフィス2021 新品SSD256G 年賀状 地デジ 初心者 ソニー
セットアップ済みのため
東芝 ノートパソコン dynabook T45/RWY/中古特価良品
PCに不慣れな方にもオススメです。
【送料無料】HPゲーミングノートPC Victus by HP 16-d0000
ノートPC Acer Swift 3
ノートパソコン SHARP メビウス PC-NJ70A
■スペック
ホワイトがおしゃれ✨東芝ノートパソコン✨大容量1TB✨WEBカメラ有✨設定済
CPU i5-1035G1 （第10世代）
MacBook Air 13-inch 2015
メモリ 8GB
ThinkPad L380④
SSD 128GB
1000GB(1TB)で大容量⭐️初心者・学生向け！すぐに使えるノートパソコン
Apple MacBook Pro 13.3インチM1 シルバー
■office/os
美品NEC/ノートパソコン/Win11/Core i7/メモリ16G/SSD/赤
Lenovo Thinkpad X250 Core i5 250GB SSD
office 2021がインストール済み、
⭐休日特価セール⭐️高性能＆軽量⭐️HP 340S G7⭐️
ライセンス認証済みです。
【人気のホワイト】主婦初心者おすすめ✨すぐ使える設定済✨新品SSD搭載
パナソニック Let's Note CF-SZ5 PDYVS レッツノート
SSDの換装などハード構成を変えない限り
DELL Inspiron 17R-7720
この端末で使い続けられます。
13インチ MacBook pro M1 シルバー
初期化しても問題ありません。
Dell Latitude 7389/Tablet 2-in-1 -タッチパネル
NEC PC-VK24MDZNR [07]
OSはWindows 10です。
MacBook Pro 2016 i7、16GB、256GB、13inchi
dynabook ノートパソコン PT75GBP BEA
DELL Precision 5520 Core i7-7820H 351-21
■付属品
MSI GT80S Titan SLI
・充電ケーブル
MacBook Air M1搭載 シルバー
※箱はございません
Baba様専用Ａ⑳富士通 FMVU14008 U938/S
レッツノート CF-SX3 i5 16GB 1TB DVD (K321)
M2チップ搭載MacBook pro13インチ は写真通りです！最強スペック！
ビジネスや一般的な用途で使うには
【美品】DELL Latitude 7290 8世代i5 爆速1TB オフィス付
必要十分なスペックがあり
MacBook Pro 13インチ・2016・メモリ16GB・Core i5
またofficeも揃っています。
【美品】HP Pavilion 15 ab255tu Win 11 SSD
Macbook Air 2020 M1 US配列 16GB 512GB
LAPTOP GOシリーズは
【Office付き】Acer エイサーA515-56-F58YJ 1135G7
通常のSURFACEよりも小型&軽量で
【大特価！】ゲーミングPCセット GP75-10SEK-038JP
取り回しが良く、LAPTOP3よりも
MacBookAir2013 13インチ USキーボード
画面淵が狭いところが私は気に入っています。
Apple M1チップ搭載13インチMacBook Air
NEC VersaPro i5 + 8GB + 1TB
【美品】Let's note CF-RZ5 Win10pro
ご検討よろしくお願いします。
【ゆきと様専用】DELLノートパソコン/ i5-7200U
DELL Inspiron 15 Gaming 7577 ノートパソコン
no.787
H06 HP ProBook 43O G5 i5◆8◆SSD128+500GB
NEC Windows11 正式対応機 第8世代i5 メモリ16GB
ゲーム可！bios/os動確済ジャンクLatitude/i5-1145G7/8g
#surface #surfacepro #surfacepro8
ノートパソコン カメラ付き オフィス付き Lenovo i5 DVD-MULTI
#pro7 #pro8 #office #office2021
NEC LAVIE ノートPC
富士通LIFEBOOK 10世代 A5510/FX
カラー···プラチナ
【小姫アリス 様専用/20日まで取置】Hi10タブレット(純正キーボードセット)
CPU種類···Corei5
Apple Macbook Pro 2020 13inch M1 16GB
画面サイズ···11インチ～13インチ
TOSHIBA dynabook ノートパソコン Windows11 （J18）
OS···Windows
iiyama ノートパソコン
商品の情報
ブランド
マイクロソフト
商品の状態
未使用に近い
【ハイスペックPC】CPU:Corei5メモリ:8GB SSD:512
Dell G5 5505 15 プレミアム Ryzen 5 4600H
DELL Latitude 12 Corei7・ メモリー8G
DELL ノートPC latitude 7250 ssd256GB
DELL Latitude 3470 第6世代Core i5 SSD Win11
★SURFACE関連の出品一覧はコチラ #ムラノSURFACEmicrosoftのSURFACE LAPTOP GO色はプラチナです。こちらは中古品ではありますが外装は写真の様に非常に綺麗。またバッテリーの方も充放電回数が僅か8回容量の劣化もありませんので気持ちよくお使い頂けます。第10世代のインテルCPUにメモリ8GBと性能も十分ですし、OSやofficeもセットアップ済みのためPCに不慣れな方にもオススメです。■スペックCPU i5-1035G1 （第10世代）メモリ 8GBSSD 128GB■office/osoffice 2021がインストール済み、ライセンス認証済みです。SSDの換装などハード構成を変えない限りこの端末で使い続けられます。初期化しても問題ありません。OSはWindows 10です。■付属品・充電ケーブル ※箱はございませんビジネスや一般的な用途で使うには必要十分なスペックがありまたofficeも揃っています。LAPTOP GOシリーズは通常のSURFACEよりも小型&軽量で取り回しが良く、LAPTOP3よりも画面淵が狭いところが私は気に入っています。ご検討よろしくお願いします。no.787#surface #surfacepro #surfacepro8#pro7 #pro8 #office #office2021カラー···プラチナCPU種類···Corei5画面サイズ···11インチ～13インチOS···Windows
商品の情報
ブランド
マイクロソフト
商品の状態
未使用に近い
品質一番の LAPTOP 【極美品】SURFACE GO #787 i5-8-128 ノートPC
375
16分钟前
品質一番の LAPTOP 【極美品】SURFACE GO #787 i5-8-128 ノートPC
¥
64,000
¥
34,560
(税込) 送料込み
7
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ノートPC
LAPTOP 【極美品】SURFACE GO #787 i5-8-128
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
5248ccaf059c05
1912
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (7)
品質一番の LAPTOP 【極美品】SURFACE GO #787 i5-8-128 ノートPC
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