詳細をご覧いただきありがとうございます(*^^*)

型番:NM82056

Color:BLACK

定価:¥26,400(税込)

※袋なし、説明書なし、ショルダーハーネス未使用

頂き物で3~5回ほど使用しましたが、別のものを頂いたので出品いたします!

特に目立った傷もなく綺麗な状態です。

通勤や通学にいかがでしょうか(*˙︶˙*)ノ゛

ご購入、コメントお待ちしております٩(*´︶`*)۶

販売価格もお気軽にお問い合わせ下さい!

※中古品・素人管理の為、完品をお求めの方は御遠慮ください。

【公式サイトより抜粋】

高強度な1050Dのコーデュラバリスティックナイロンを使用し、ビジネスシーンに違和感のないデザインに仕上げた25リットル容量の3WAYデイパックです。

収納式のショルダーハーネスと取り外し可能なショルダーストラップ、グラブハンドルを装備し、荷物の量やシーンに合わせた使用が可能。ジッパーには内部への水の浸入を軽減するアクアガードを採用。

背面にはウィーラーに通せるスリットを配備しています。

大きく開くメインコンパートメントには、15インチまでのノート型PCや書類、タブレットを収納できる専用コンパートメントを備え、ドキュメントホルダーなどの仕分け整理に便利なスリーブを用意。

フロントポケットには、クッション性のある素材で仕切ったアクセサリーポケットやスマートフォン用ポケットを設けています。

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

