FREEWHEELERS フリーホイーラーズ

~THE IRONALL FACTORIES CO.~

アイアンオールズ

1920~1930s STYLE WORK COAT

”Lot100 DENIM JACKET”

10oz Indigo Denim, COTTON 100%

COLOR : INDIGO

サイズが合わず数回自宅で袖を通したのみの美品です。写真にてご判断頂ければと思います。自宅保管の為、出品に伴いワンウォッシュしております。タグ付きです。

サイズ表記:38

着丈 約72cm

身幅 約53cm

袖丈 約60cm

肩幅 約45cm

(多少の誤差はお許し下さい)

宜しくお願い致します。

#freewheelers #フリーホイーラーズ

#デニムジャケット #カバーオール

#アイアンオールズ #ironalls

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フリーホイーラーズ 商品の状態 未使用に近い

