【税込?送料無料】 NEC LaVie S PC-LS700NSR ノートPC

NEC LaVie S PC-LS700NSR

【30日保障有り+整備品】CASIO HX-3 モノクロ液晶 ワープロ

初期化した状態になります。

【新生活応援価格】届いてすぐ使える⭐️新品SSD256GB⭐️ノートパソコン

PCデポに診断してもらった際に写真にある通りの診断を頂きました。

MacBook Pro 2020 Space Gray

パーツ自体に異常はないとのことですが、無線LANの調子が悪く、有線LANの使用をおすすめされております。

Apple 2020 MacBook Air 13 /8GB

パソコンに詳しくないため、質問にお答えできないことが多いと思いますので、詳しい方のご購入をお願いします。

アップル | iPad Pro 11インチ 第二世代Wi-Fi(キーボード付き)

動作自体に問題はないと思いますが、返品不可でお願いします。

極美品の２０２２年製！第１０世代クワッドコアに新品ＳＳＤ２５６ＧＢ＆１６Ｇメモリ



WEBカメラ付ノートパソコン✨鮮やかレッド❗️設定済⭕️たっぷり大容量！

SSDに換えれば快適に使えます、修理したり、部品取りにどうぞ！

1台限定✨快適Corei5＆SSD搭載‼ブルーレイ/すぐ使えるノートパソコン✨

ACアダプターをお付けします。

ほぼ使用なし美品☆Surface Pro8 i5 8GB 256GB プラチナム



【めでぃ様専用】GTX1050搭載 MSI PS42 8RC-009JP



ノートPC Core i5メモリ8GB SSD256GB Windows10

BDXL対応有

みどみ様専用

BLUETOOTH有

付属officeあり 15.6インチ Core i5 8GB SSD

CD/DVDドライブ: 内蔵タイプ

【良品】累積3680 CF-SZ6 i5 8GB 256GB LTE

CPUコア数: 4

rezen3SSDノートパソコンWindows11カメラ付き簡単すぐ使える

CPUナンバー(新): I7−4702MQ

【極美品】LIFEBOOK☘Core i7第8世代☘爆速SSD搭載☘BluRay

CPUメーカー: INTEL

Macbook Air 2022 M2 8GB/512GB

HDMI端子有無: HDMI有

【1台限定】2016年製✨すぐ使えるノートパソコン/大容量500GB‼カメラ付

OS VERSION_PC: WINDOWS8.1

うさぎ☪様 東芝 Corei7 windows11 office:T578

TRUE RESOLUTION: WXGA

ASUS Chromebook CM1400FX eMMC64GB メモリ8GB

WIMAX: NO

MacBookPro2017 3.1GHz corei7 メモリ16GB

color: RED

MacBook Pro 13インチ（2017年モデル）16GB ジャンク品

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

PC-NM750RAG ノートパソコン LAVIE Note

グラフィックチップブランド: Intel

Chromebook 富士通 FUJITSU パソコン 美品

グラフィックチップモデル: HD GRAPH. 4600

モモ様用

ストレージ種類: HDD

【ほぼ新品】M2 MacBook Air 2022 スターライト

チップセットブランド: INTEL

Alienware 17 R5

チップセット種類: HM87

MacBook Air 2020

ハイパースレッティング対応有

2in1 タッチパネル hp Envy x360 スタイリッシュノートPC

パソコン・タイプ: ポータブルパソコン

NEC ノートパソコン 白ホワイト 定番人気可愛い 初心者向けWindows10

パソコン・タイプ(新): スタンダードノート

Windows11/i5-10210U/8GB/SSD/DVD/互換office

ビジネス統合ソフト: Home & Business 2013

ASUS ZenBook S UX391UA バーガンディレッド

プロセッサタイプ4: CORE i7

新品‼️未開封‼️MacBookAir M2チップ 256GB

マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RW

Toshibaノートパソコン薄いWindows11オフィス付き

モニタワイドタイプ: ワイド

Macbook pro 2018 15インチ i9 32GB 1TB アップル

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n

SONY VAIO P VPCP119KJ/P マウス付き

解像度種類(新): 1366X768

タッチパネル搭載／SSD264GB/無線/カメラ/フルHD/HPノートパソコン



カメラ付ノートパソコン✨初心者もすぐに使える✨大容量✨快適動作Corei5✨希少

#日本電気

セール❣マイクロソフト Surface Go 2in1タブレット10インチ

#NEC

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

NEC LaVie S PC-LS700NSR初期化した状態になります。PCデポに診断してもらった際に写真にある通りの診断を頂きました。パーツ自体に異常はないとのことですが、無線LANの調子が悪く、有線LANの使用をおすすめされております。パソコンに詳しくないため、質問にお答えできないことが多いと思いますので、詳しい方のご購入をお願いします。動作自体に問題はないと思いますが、返品不可でお願いします。SSDに換えれば快適に使えます、修理したり、部品取りにどうぞ！ACアダプターをお付けします。BDXL対応有BLUETOOTH有CD/DVDドライブ: 内蔵タイプCPUコア数: 4CPUナンバー(新): I7−4702MQCPUメーカー: INTELHDMI端子有無: HDMI有OS VERSION_PC: WINDOWS8.1TRUE RESOLUTION: WXGAWIMAX: NOcolor: REDグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: HD GRAPH. 4600ストレージ種類: HDDチップセットブランド: INTELチップセット種類: HM87ハイパースレッティング対応有パソコン・タイプ: ポータブルパソコンパソコン・タイプ(新): スタンダードノートビジネス統合ソフト: Home & Business 2013プロセッサタイプ4: CORE i7マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RWモニタワイドタイプ: ワイド無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n解像度種類(新): 1366X768#日本電気#NEC

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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