※ジャケットのみの販売です。インナー、バッチ等は付属しません。

サイズ ※素人採寸なので多少の誤差はご容赦ください

肩幅 約45センチ

着丈 襟下〜燕尾始まり 約43センチ

燕尾始まり〜燕尾終わり 約45センチ

身幅 約50センチ

袖丈 約57センチ

10年ほど前にに古着屋で購入。

気に入ってよく着ていましたが、この通りインパクト大なので、年齢的に少し厳しくなってきたので出品です!

あまり着用することがなくてもなかなか手放せない洋服ってよくありますよね、僕にとってそんな1着です!

年代は不明ですが、そのかわいさは文句なし。

丈は短めですが袖丈は長め、ショート丈なのに燕尾部分は結構長い!ですので、とても細身でスタイリッシュに見えます。

薄手ですのでスリーシーズンイケちゃう万能アイテム。

いつでも着れるっていいですよね(^^)

外見は文句なしのガワですが、裏地も最高!

肩パッドも入ってますので着用すると四角いシルエットになります!

間違いなく主役のジャケット

他に見劣りはあり得ません笑

#vintage

#燕尾

#ドット

#フォーマル

#タキシード

#原宿dog

#ベルベルジン

#prince

#MichaelJackson

#ジョジョの奇妙な冒険

#空条徐倫

#ヒソカ

