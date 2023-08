適切な価格 叩き売り　新品・未使用　ルイヴィトン　手帳セット　黒 手帳

ブランド・ルイヴィトン

叩き売り 新品・未使用 ルイヴィトン 手帳セット 黒

商品名・ミディアムリング アジェンダカバー

ルイヴィトンタイガ

・2020アジェンダリフィルコンタクト

ライン・エピ

カラー・ブラック

型番・R20202

素材・レザー(エピ)

程度・新品未使用の超美品

コメント

ルイ・ヴィトンのシステム手帳セットです

外箱、リフィル箱入り、明細書なども綺麗な状態です

頂き物のため、イニシャルの刻印があります

リフィルは2020年の物です

キズ、汚れ、金具のサビなど、新品未使用のため有りませんが、あくまでも開封した物ですので、神経質な方はご遠慮下さい

とてもお買い得です!

お早めにどうぞ!

ご質問があればお気軽に!

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

