PRETTY GREEN ケンドリューサングラス プリティーグリーン

新品✨グッチ 伊達メガネvブラック インターロッキング マーモント ソーホー



【GUCCI】グッチ メガネフレーム GG1356OJ 001 ブラック

リアムギャラガーが立ち上げたブランド pretty green のサングラスです。新品未使用品

TALEX タレックス クリップオン CLP-03 ブラック 偏光レンズ



新品 モンクレール ML0011 ML 0011 93E メガネ サングラス

ケース、クロス付きです。非常に使いやすいデザインです。

オークリー dispatch Ⅱ ネイビー系

ブランドアイコンとも言えるビンテージペイズリー柄のクロスもオシャレでカッコいいですよ。

【希少】CHROME HEARTS クロムハーツ KOKHEEサングラス メガネ



b&l rayban サングラス 長渕着用 90年代 新品

新品未使用

マサキマツシマ リミテッドエディション メガネフレーム MFP-564 2



オマケにメガネのクリーナー ★値下げ 鯖江 金子眼鏡 フレーム アセテート

サイズ cm

3点 イッツチタニウム it's titanium

横 13.5

mi1chi1ya0su様専用

縦 4.5

NSHサングラス take it easy

テンプル14

ADSR SATCHMO01 サングラス SixTONES 田中樹さん着用!!



Oakley Radar EV サングラス

採寸は多少の誤差があります。

kearny カーニー flanagan moss green フラナガン



廃盤カラー レア Persol ペルソール 3012-V 1017 イタリア製

urt00025

39200871 トムフォード TF5040 B5 ブラック 眼鏡



【希少】Oakley Juliet X metal オークリー ジュリエット

ボブディラン、ジェームスディーンらが愛用していたことで世界中にその名を知られたWayfarer(ウェイファーラー)をベースにデザインされたのがケンドリューです。

John Galliano サングラス



■Ermenegildo Zegna( エルメネジルド ゼニア)メガネフレーム

場所やスタイルを選ばず、身につけるだけでワンランクアップのスタイルを演出してくれるアイテムです。

商品の情報 ブランド プリティーグリーン 商品の状態 新品、未使用

PRETTY GREEN ケンドリューサングラス プリティーグリーン リアムギャラガーが立ち上げたブランド pretty green のサングラスです。新品未使用品ケース、クロス付きです。非常に使いやすいデザインです。ブランドアイコンとも言えるビンテージペイズリー柄のクロスもオシャレでカッコいいですよ。新品未使用サイズ cm横 13.5縦 4.5テンプル14採寸は多少の誤差があります。urt00025ボブディラン、ジェームスディーンらが愛用していたことで世界中にその名を知られたWayfarer(ウェイファーラー)をベースにデザインされたのがケンドリューです。 場所やスタイルを選ばず、身につけるだけでワンランクアップのスタイルを演出してくれるアイテムです。

商品の情報 ブランド プリティーグリーン 商品の状態 新品、未使用

GUCCI 眼鏡OAKLEY Jawbreaker フルカスタム(レンズ Prism road)OG×OLIVERGOLDSMITH Editor クラウンパントスタルクアイズ SH0001J 0727S Gackt着用サングラス金子眼鏡 KV39 ウェリントンマルジェラレプリカサングラス新品未使用☆DressCode DC22130 おしゃれメガネフレーム シャープLUXOTTICA (ルックスオティカ) ジャンアレジモデル宮 レイバン サングラス