閲覧いただきありがとうございます。

LIMI feu 2011-12 AW COLLECTIONのひとつ

ブラックドッキングライダースジャケットになります。

購入後クローゼットにて保管。

大切にしすぎていたため着用する機会を逃しました。

未使用タグ付き美品◎

✤商品詳細✤

カラー:ブラック

サイズ:S

(平置き)

着丈 133

身幅 45

肩幅 40

素材: 毛 100%

別布

レーヨン 90%

絹 10%

伸縮性:なし

*ほつれ、スレなどなく状態◎

*裏側の模様部分は画像ですとホワイトに見えますが

ベージュカラーです。

ほとんど出回っておらず、なかなか手に入れにくいものかと思います。

逃してしまった人いらっしゃいましたら、この機会に是非。

周りと被るのが嫌という方、よろしければいかがですか?

オシャレで素敵ですよ*。

ご希望伺います。

お気軽にコメントいただけたらと思います。

即購入もokです。

よろしくお願いいたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾

*「LIMI feu(リミ フゥ)」が2011年3月2日にパリで開催した2011-12年秋冬コレクション*

デザイナー山本里美が提案したのは、一片の四角い布から生まれる異なるシルエット。

背広の袖を断ち切ったようなジャケットに象徴されるように、素材の質感とカッティングにより、マスキュリンとフェミニンの両極が歩み寄った。

解体されたブルゾンの袖からはにじんだ花柄がのぞき、ドレープやギャザー作るボリューム感や肌を見せるスラッシュからは女性らしい魅力が垣間見える。

#keiオススメ

#レディース

#ウィメンズ

#リミフゥ

#ヨウジヤマモト

#ワイズ

#LIMIfeu

#Ys

#YohjiYamamoto

#個性的

#フェミニン

#黒

#送料込み

#匿名配送

#激レア

カラー...ブラック

柄・デザイン...ドット

フード...フードなし

季節感...秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リミフゥ 商品の状態 新品、未使用

閲覧いただきありがとうございます。LIMI feu 2011-12 AW COLLECTIONのひとつブラックドッキングライダースジャケットになります。購入後クローゼットにて保管。大切にしすぎていたため着用する機会を逃しました。未使用タグ付き美品◎✤商品詳細✤ カラー:ブラック サイズ:S (平置き) 着丈 133 身幅 45 肩幅 40 素材: 毛 100% 別布 レーヨン 90% 絹 10% 伸縮性:なし*ほつれ、スレなどなく状態◎*裏側の模様部分は画像ですとホワイトに見えますがベージュカラーです。ほとんど出回っておらず、なかなか手に入れにくいものかと思います。逃してしまった人いらっしゃいましたら、この機会に是非。周りと被るのが嫌という方、よろしければいかがですか?オシャレで素敵ですよ*。ご希望伺います。お気軽にコメントいただけたらと思います。即購入もokです。よろしくお願いいたします(*ᴗˬᴗ)⁾⁾*「LIMI feu(リミ フゥ)」が2011年3月2日にパリで開催した2011-12年秋冬コレクション*デザイナー山本里美が提案したのは、一片の四角い布から生まれる異なるシルエット。背広の袖を断ち切ったようなジャケットに象徴されるように、素材の質感とカッティングにより、マスキュリンとフェミニンの両極が歩み寄った。解体されたブルゾンの袖からはにじんだ花柄がのぞき、ドレープやギャザー作るボリューム感や肌を見せるスラッシュからは女性らしい魅力が垣間見える。#keiオススメ#レディース#ウィメンズ#リミフゥ#ヨウジヤマモト#ワイズ#LIMIfeu#Ys#YohjiYamamoto#個性的#フェミニン#黒#送料込み#匿名配送#激レアカラー...ブラック柄・デザイン...ドットフード...フードなし季節感...秋, 冬

