【25％OFF】 【yori】美品、中古品 shirocon origamiブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

ご覧頂き、有難うございます♪

2022AWのshirocon origamiブラウスです。

受注会の時にクミさん、ヨーコさんにお見立て頂き購入しました(*^^*)

1度、2時間程着用しホームクリーニング後自宅クローゼットにて保管していました。

めちゃくちゃ可愛い品物です♪

ガンガン着て頂ける方にお譲りします(o^^o)

※傷や汚れも無く美品ですが短時間とはいえ1度着用しているので中古品という事を理解した上でご購入の方、宜しくお願い致します。

素人目線での検品になります。

折り畳んでの発送になりますのである程度のシワはご理解下さいませ。

売り切りたいので値段交渉応じます(o^^o)

定価価格¥44,000

【color】

ホワイト

【comment】

折り紙のように一枚の生地を折りたたむ事で立体的なお袖に仕上げたブラウス。

胸下切り替え部分の360度ポワっとしたふくらみのあるなシルエットが印象的。上品な光沢感とシルエットをKEEPしてくれるハリのあるダブルクロスサテン素材を使用しています。顔回りはすっきりとしたノーカラー、裾に向かってボリュームある女性らしいフォルム、ヒップをカバーしてくれる着丈で合わせるボトムスを問わず幅広いスタイリングをお楽しみいただけます。肩から流れるようなすっきりとした変形スリーブは手首を華奢に見せてくれる9分丈設定と袖口グログランのリボンがポイントです。

【material】

伸縮性:あり

光沢感:あり

透け感:なし

生地の厚さ:やや厚地

裏地:あり

【quality】

表地:ポリエステル79%

綿21%

身頃裏:綿70%

ポリエステル24%

ポリウレタン6%

裾裏/袖リボン:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

34

着丈 62.5cm

身幅 43.5cm

肩幅 34cm

袖丈 51cm

袖口幅 13.5cm

ウエスト巾 39.5cm

■made in japan

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨリ 商品の状態 未使用に近い

