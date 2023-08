ご覧頂き誠にありがとうございます(^ω^)!!

当店では"フォロワー様限定"でお得なセール・割引を行なっていますので是非フォローお願いします^ ^!!

多数出品中です → → → → #3ARROWS

■ 商品ランク表 ■

Sランク▷

新品、デットストック、美品などの商品

Aランク▷

使用感ありますが、目立つ汚れやダメージのない比較的古着にしてキレイな商品

Bランク▷

使用感があり多少の汚れやダメージのある商品

Cランク▷

やや目立つ汚れやダメージのある商品

Dランク▷訳あり商品

※普段から古着を着用されている方で有ればCランクの商品でも問題なく着て頂けると思います^^

※ランク付はあくまでも主観です。ご理解ください。

◾️ブランド名◾️

THE NORTH FACE

■ 商品ランク ■

" A ランク "

■ サイズ ■

" X L サイズ " 相当

■ 実寸 ■

・着 丈▷72

・身 幅▷64

・肩 幅▷58

・そで丈▷63

■ カラー ■

黒 ブラック ✖️ 白 ホワイト ✖️ 紺 ネイビー

■ その他 ■

・発送は全てヤマト運輸さんからになります。

(ゆうゆうメルカリ便も可)

・当店の商品は全て"古着"になります。ご理解ある方のみご購入下さい。

・ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。

・管理番号 → Y-28

22900

カラー···ブルー

人気モデル/シリーズ···THE NORTH FACE ヌプシジャケット

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン···無地/ワンポイント

素材(詰め物)···ダウン

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

