【受注生産品】 CM.ULTRA NEIGHBORHOOD 3.0 A-LANTHANUM S ライト/ランタン

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

【商品の説明】

商品名 : CM . ULTRA 3.0 S / A-LANTHANUM

ブランド: NEIGHBORHOOD

CLAYMORE社のULTRA 3.0 Sをベースに、カラーリングはシーズンテーマを反映したナチュラル2トーンに別注。同シリーズの最小サイズなのでテント内に吊るしたり、ランタンハンガーに取り付けて使用ができる他、予備バッテリーとしても使用可能。裏面にはトリプルコラボレーションの証として3社のロゴマークをプリント。CLAYMORE、Helinoxとのトリプルコラボレーションモデル。

SPEC

WIDTH(mm) 120

HEIGHT(mm) 90

DEPTH(mm) 34

221PRPXN-AC01

ALUMINUM / PLASTIC

・CCT : warm-3,000K bright-4,200K cool-6,500K(±15%)

・BRIGHTNESS : 60~1,200Lm

・USING TIME : 7~50hour *TURBO - 3.5~25hour

・BATTERY TYPE : Li-ion 3.6V

・BATTERY CAPACITY : 7,000mAh

・CHARGING TIME : 2hour 30minutes

・INPUT/OUTPUT : USB 5V 2A

【購入先】

NEIGHBORHOODオンラインにて購入

【商品の状態】

使用状況 :新品未使用

【価格について】

・値下げは考えていません。値下げのご質問はご遠慮ください。

・送料を含めた値段です。追加の送料は不要です。

【注意事項・お願い】

・この商品は他のサービスでも出品中です。

出品を削除する場合がありますのでご了承ください。

・購入する前にプロフィールをご覧ください。

・落札後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付致しません。

不明点はご質問ください。

商品の情報 ブランド ヘリノックス 商品の状態 新品、未使用

