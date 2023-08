2017年12月頃にトータル60,000円くらいで購入したスノーボードのセットです。

22-23モデル・ジョーンズマウンテンツイン 146cm

もう使わないので全てセットでお譲りします!

BURTON バートン LEXA レディース 142cm スノーボード

(バラ売りは今のところ考えておりません)

Burton アフタースクール after school 80cm



アライアンボードとシューズセット

初心者のため専門的なご質問には答えられないですが、

K2 PARTY PLATTER 152 TONY HAWKコラボモデル

何かあればコメントください。

Salomon The Villain スノーボード



011 artistic. FLAT KING SPIN(フラットキングスピン)

4〜5回の使用なので比較的美品だと思いますが、

メンズ スノーボード 3点セット

中古品のため多少の傷があることをご了承ください。

ユウキ様専用 スノボード

また、別場所にて保管しているためご購入から発送まで3〜4日お時間をいただきます。

スノーボード、ビンディング、ブーツ、ケース



Bataleon Party Wave 148 19-20モデル

初心者の方はもちろん、2台目や練習用としてぜひお使いください!

FLOWの板とバインディングセット 送料込み



スノボード3点セット(ボード、ブーツ、ビンディング)+ケース付き



yonex achse 150 おまけ付き

ボード:ロシニョール145cm

VOLCOM SNOWBOARD ボルコム スノーボード 板 激レア

・ワックスがけしてからお使いください

Burton Backseat driver バートン スノーボード

・エッジ部分にサビと傷あり※10枚目の写真参照

Burton Johan 162



サロモン ハックナイフhuck knife 155cm

ビンディング:head

眞空雪板等 零戦 スノーボード



gentemstick THE SNOW SURF Mermaid

ブーツ:K2 ヘブン/24cm

サロモン ハックナイフ プロ 152

・左足後ろ部分に多少汚れあり

JONES stormCHASHR147



プルトニウム BRAIN typeC バインディングセット!!グラトリ向け!!

ケース:Burton

商品の情報 商品のサイズ 145cm-150cm未満 ブランド ロシニョール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2017年12月頃にトータル60,000円くらいで購入したスノーボードのセットです。もう使わないので全てセットでお譲りします!(バラ売りは今のところ考えておりません)初心者のため専門的なご質問には答えられないですが、何かあればコメントください。4〜5回の使用なので比較的美品だと思いますが、中古品のため多少の傷があることをご了承ください。また、別場所にて保管しているためご購入から発送まで3〜4日お時間をいただきます。初心者の方はもちろん、2台目や練習用としてぜひお使いください!ボード:ロシニョール145cm ・ワックスがけしてからお使いください ・エッジ部分にサビと傷あり※10枚目の写真参照ビンディング:headブーツ:K2 ヘブン/24cm ・左足後ろ部分に多少汚れありケース:Burton

商品の情報 商品のサイズ 145cm-150cm未満 ブランド ロシニョール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DC トースタイン 150☆ FANATIC TRICKMASTER ジブ パーク グラトリ スノーボード18-19 BURTON バートン PROCESS FLYING Vサロモン ボード(板のみ)22-23モデルスノーボードセット/nitro 142/burton 23.5ノア noah スノーボード キャンバー 143バートン chicklet 110 ダリング済 キングス用22-23モデル・ジョーンズマウンテンツイン 146cmBURTON バートン LEXA レディース 142cm スノーボードBurton アフタースクール after school 80cm