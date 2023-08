【商品の説明】

【新品未使用】JORDAN BRAND AIR JORDAN 1 LOW SE

ブランド(メーカー):NIKE ナイキ

商品名:

Nike Air Force 1 Low "Orange Jumbo Swoosh"

ナイキ エアフォース1 ロー "オレンジ ジャンボスウッシュ"

型番:DV3505-100

サイズ:28cm

カラー:ホワイト オレンジ レッド 白 赤

【商品の状態】

新品未使用

タグ付き

【発送方法】

送料無料

追跡サービス・配送保障付

【注意事項】

すり替え防止の為返品はご遠慮ください。

ご購入後24時間以内にご連絡頂ける方のみご購入下さい。

メインカラー···ホワイト

人気モデル···NIKE エアフォース1

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

