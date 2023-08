illesteva (イレステーバ)

H BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWSにて購入したイレステーバのサングラス

色は一番人気のレオパードleonard2

どんな顔型にも合わせやすい形になります

イタリア製

⭐︎カラー

フレーム:表側 レオパード

⭐︎参考定価 42,900円 (税込)

⭐︎付属品

専用箱、正規ケース、プライスタグ

⭐︎状態

着用数回の美USEDの状態

自分には合わないような気がするので出品します。

商品の情報 ブランド エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 未使用に近い

illesteva (イレステーバ)Leonard 2 サングラスH BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWSにて購入したイレステーバのサングラス色は一番人気のレオパードleonard2どんな顔型にも合わせやすい形になります イタリア製⭐︎カラーフレーム:表側 レオパード⭐︎参考定価 42,900円 (税込)⭐︎付属品 専用箱、正規ケース、プライスタグ⭐︎状態着用数回の美USEDの状態自分には合わないような気がするので出品します。#デニムバイヴァンキッシュフラグメント#denimby#藤原ヒロシ#フラグメントデザイン#fragmentdesign#FR2#エフアールツー#ヴァンキッシュ#ウィンダンシー#WINDANDSEA#シュプリーム#ナイキ#スニダン#EFFECTOR#effector#smoking#メンズ#チャレンジャー #CHALLENGER #ポークチョップ #RATS #PORKCHOP #SHOP SAMS#ショップサムズ#エムアンドエム #M&M #マシス#MASSES#CHALLENGER #チャレンジャー #NEIGHBORHOOD #ラッツ #RATS# neighborhood #ネイバーフッド #wind and sea #PORKCHOPイレスティーバモスコット金子眼鏡白山眼鏡JACQUESMARIEMAGE moscoteffectorayameoliver peoples eyevan 7285raybanyellows plusolivergoldsmithi999.9fewLescaraybanADSR

