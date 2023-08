ご覧いただきありがとうございます(人´∀`)♪

《超美品》クリスチャンディオール ウェッジサンダル《レディディオール》

お客様が安心できる気持ちのよいお取引をしていきたいと思っております♪

【NIKE/ナイキ】エアマックスココ ピンク【新品未使用】

よろしくお願い致します!

CHANEL シャネル パールサンダル35ハーフ



マルニ MARNI ハラコ ビジューサンダル

✔️新品未使用✨

ナイキ ココ サンダル ベージュ 23cm

✔️即購入OK◎

【BLAIR!】BIRKENSTOCKビルケン ブレア 38 24.5cm 茶

✔️送料無料

Plage別注 カミナンド SP THONGサンダル36 ホワイト

✔️匿名配送

☺︎様専用 CHANEL サンダル



OOFOS ウーフォス サンダル 新品 23㎝ シャワーサンダル レオパード

7~8年前に海外から直輸入して保管しておりました。

ルブタン Christian Louboutin サンダル サテン リボン

新品でとても綺麗なお品ものです(^ー^)

トリッペン オリノコ 37

コンテストなどでも使われるブランドなので、

HERMES Dreamy

とてもよいお品ものです♪

ブラックフラットサンダル



週末セール⭐️2023年新作 ツルバイマリコオイカワ Viga36



☆美品 希少☆LOUIS VUITTON ルイヴィトン サンダル 23.5cm

PLEASER by PLEASER USA

※※なぁな様専用※※【お取り置き中】



YELLO クリアプラットフォームサンダル Lサイズ 倖田來未愛用 色違い



PELLICO【ペリーコ】フラットサンダル23㎝

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

美品★ミュウミュウ・レザー ロゴストラップ サンダル 厚底(361/2)



エアマックスココ サンドドリフト 24.0 サンダル

★コメントなし 即購入大歓迎です!

ツルバイマルコオイカワ 38



エルメス HERMES サンダル エズ 37 ヴォー・ヘリテー 新品未使用

★画像はご覧になっているパソコン・モニター等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。

希少 Dr.Martens アギネスディーン グルカサンダル オレンジブラウン



valentino ヴァレンティノ ストラップ スタッズ ウェッジサンダル 美品

★気になることがあればコメントいただきご納得頂いてからご購入お願い致します。

パロマバルセロ★サンダル

ご留意点:

JANESMITH スクエアオープントゥミュールサンダル

・外箱に記載の日本サイズは日本規格のサイズ表記ではありません。表記より若干小さめかもしれません。

最終お値下げ中❗️ドルチェ&ガッパーナビジューサンダル

・海外輸送時に外箱に若干の欠損や汚れ、劣化がみられる場合がございます。ご了承下さい。

wondermoon様 クリスチャンルブタン サンダル 37.5



GUCCI ヒール 赤レッド ホースビット ストラップ エナメル レザー金具

#Pleaser

GANNI ラバーサンダル ブラック 36

#プリーザー

keen UNEEK HT woman24cm.

#厚底サンダル

HERMES|サンダル アンコーヌ

#アンクルストラップ

melissa y/project 透明 24

#厚底

エルメスサンダル37 キーリング 新品

#サンダル

GUCCI⭐︎スタッズレザーサンダル 裏貼り済み

#クリアヒール

ツルバイマリコオイカワ ビジュー キラキラサンダル 新品

#レディース

2度数時間のみ着用☆Celine オープントゥサンダル

#厚底ヒール

銀座ヨシノヤ・イタリヤ製・36・23cm相当・Ghezzi・極美品

#ハイヒール

ビルケンシュトック ユナイテッドアローズ別注 37サイズ

#フィットネス

最終値下げ中!美品!【キーン】UNEEK ユニーク [1027445]

#コンテスト

【裏張済】ファビオルスコーニ パイソンサンダル サイズ38

#ベストボディ

フェラガモ フラットシューズ ヴァラ

#ベスボ

コーチ サンダル

#BBJ

THE ROW ザ・ロウ★ギンザサンダル38

#JBBF

ドクターマーチン 厚底サンダル

#サマスタ

VALENTINO ロックスタッズウェッジソールサンダル

#SSA

トリッペン 35 ストラップサボ

#NABBA

BIRKENSTOCK Siena Big Buckle 37

#fitnessstar

新品マノロブラニクビルケンコラボサンダル24.5 38 新品 未使用

#ミスコン

定価9万 新品 マルニ MARNI スエード ウエッジソール サンダル 35

#バーレスク

NIKE ココサンダル 23

#ウエディング

パンプス サンダル ルブタン

#キャバ

clarks Orianna Over (ブラックレザー) 23.5cm

#ポールダンス

【未使用】jimmy choo glitter blackサンダル

#ライブイベント

【kaka様専用】THE ROW constance flat サンダル



【22cm】NIKE エアマックスココサンダル AIRMAX KOKO ナイキ

カラー...ブラック

コーチのビーチサンダル

ヒール高さ...10.1cm〜

★新品・レディース★【 CHLOE クロエ】サンダル 黒 37

ソールヒール形...厚底

Chloe WOODY サンダル

ストラップ...ストラップなし

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(人´∀`)♪お客様が安心できる気持ちのよいお取引をしていきたいと思っております♪よろしくお願い致します!✔️新品未使用✨✔️即購入OK◎✔️送料無料✔️匿名配送7~8年前に海外から直輸入して保管しておりました。新品でとても綺麗なお品ものです(^ー^)コンテストなどでも使われるブランドなので、とてもよいお品ものです♪PLEASER by PLEASER USA ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★コメントなし 即購入大歓迎です!★画像はご覧になっているパソコン・モニター等により実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。★気になることがあればコメントいただきご納得頂いてからご購入お願い致します。ご留意点:・外箱に記載の日本サイズは日本規格のサイズ表記ではありません。表記より若干小さめかもしれません。・海外輸送時に外箱に若干の欠損や汚れ、劣化がみられる場合がございます。ご了承下さい。#Pleaser#プリーザー#厚底サンダル #アンクルストラップ #厚底#サンダル#クリアヒール #レディース#厚底ヒール#ハイヒール#フィットネス#コンテスト#ベストボディ#ベスボ#BBJ#JBBF#サマスタ#SSA#NABBA#fitnessstar#ミスコン#バーレスク#ウエディング#キャバ#ポールダンス#ライブイベントカラー...ブラックヒール高さ...10.1cm〜ソールヒール形...厚底ストラップ...ストラップなし

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エアマックス ココ 24cmD&G ウエッジサンダルルイヴィトン コースターウェッジサンダル (35)ビルケンシュトック ジルサンダー+別注KEEN ウィメンズ ニューポート エイチツー サンダル 黒 サイズ7 24cm極美品✨ シャネル カメリア ココマーク ラバーサンダル ビーチサンダル 36現品限り✨クロックス✨ サンダル スウィフトウォーター エクスペディションコールハーン レザー サンダル