【安心発送】 NIKE 【廃版】24.5cm CLASSIC ティファニーカラー CORTEZ スニーカー

NIKE CLASSIC CORTEZ TIFFANY BLUE

ナイキ クラシック コルテッツ ティファニー ブルー

ティファニーのエアフォースが発売されて大きな話題になりましたが、

最近ではコツテッツが非常に人気沸騰中です。

そのコルテッツがティファニーグリーンに似たカラーがあります。

こちらのスニーカーは高騰してきておりますので、

早めにGETしてください。

#壱の型スニーカー

【品番】

532487-030

【2015年製】

【状態】

目立つ汚れや破れなどはありません。

かかとのソールは少しだけ減ってますが、

問題なく履けます。

【サイズ】

US 6.5 / 24.5cm

【カラー】

BLACK / GREEN GLOW

ブラック グリーン グロー

【付属品】

なし。

こちらは値下げできませんので、

即購入OKです。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

