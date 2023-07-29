【超新作】 FILM FUJI X−T100 SDカード BLACK+64GB デジタルカメラ

FUJI FILM X−T100 X-T100 レンズキット BLACK

キヤノン EOS M デジタルカメラ 18-55mmレンズ付



【付属品多数】SONY ソニー デジカメ Cyber-shot DSC-T30

2019年に購入し、旅行で二回程使用いたしました。

Nikon D5100

使用機会がなくなった為出品いたします。

Canon EOS 80D ボディ

動作確認済み、液晶は保護フィルムを使用。

Canon 一眼レフ



OLYMPUS デジタルカメラ Tough TG-6 GPS 内蔵Wi-Fi

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

フジフィルム X-M1 + 35mm単焦点のセット【1週間限定セール中】

HDMI端子数(新): 1

デジタルハリネズミ 3.0 レッド／赤 レア 新品未使用/SD付/動作確認済

SDカード対応種類: SDXC

Nikon カメラ.レンズ.ケース.フィルム.クリーンキット.説明書.その他

WiFi: WiFi内蔵

Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM 未使用品

color: BLACK

パナソニック DMC-GH4 / LEICA LUMIXレンズ2 V-Log L

センサーサイズ: 23.5 X 15.7 mm

CanonIXY930is

センサーサイズ(新): APS−C

Nikon D40x

タッチパネル有

デジタルハリネズミ ブチネコ

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

★ショット数543枚・美品★ Nikon ニコン D80 ボディ #11708

ファインダ種類: 電子ビュータイプ

NIKON D5500 ZOOMレンズ2本セット

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

ソニー αNEX-F3 ミラーレス一眼カメラ＋レンズ（2本）

メモリカード対応種類: SDXC

パナソニックのDC-TZ90

モニタ有

Panasonic DMC−GF1 DMC-GF1

レンズセット: 1本

キャノン IXY220F 箱など付属品全部有 美品 動作確認済

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

Nikon COOLPIX

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

★SONY α6400本体＋ズームレンズ1個、おまけ付き

動画圧縮方式: MPEG4

ニコン D7100,

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

☆海水浴やレジャーに☆オリンパス PEN E-PL1s 人気のレッド

動画記録画素数: 4K

Canon キヤノン デジタルカメラ PowerShot G7 X MarkII

可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター

LUMIX GH5 パナライカレンズ3本セット

手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式

✨カンタン撮影＆人気機種✨Nikon ニコン D60 一眼レフ レンズセット

撮像素子種類: CMOS

Canon EOS KISS X3

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

Canon ミラーレス一眼カメラ EOS M200 ダブルズームキット ホワイト

顔認識種類: 顔・笑顔認識機能

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 未使用に近い

FUJI FILM X−T100 X-T100 レンズキット BLACK2019年に購入し、旅行で二回程使用いたしました。使用機会がなくなった為出品いたします。動作確認済み、液晶は保護フィルムを使用。CAMERA TECHNOLOGY: COMPACTHDMI端子数(新): 1SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi内蔵color: BLACKセンサーサイズ: 23.5 X 15.7 mmセンサーサイズ(新): APS−Cタッチパネル有バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: 電子ビュータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズセット: 1本レンズ交換有無: レンズ交換対応有交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 4K可動式液晶モニター: チルト可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: 電子式撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔・笑顔認識機能

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 未使用に近い

スモールリグsmallrig Nikon Ｚ8専用L型ブラケット新品➕ドライバーmarumi EXUS Mark II Circular P.L 82mmSONY α7RⅡ 使用歴浅美品