正規 バレンシアガ カメラバッグ S ショルダーバッグ

BALENCIAGA

バレンシアガ

ショルダーバッグ

エブリデイ カメラバッグ

稀少なSサイズです

2021.11月

バレンシアガ公式オンラインで自身が購入したものです。

カラー:ブラック

金具 シルバー

素材:ナチュラル グレインカーフスキン

サイズ:縦 16 横22.5 マチ5.5

一度のみ短時間 使用

その後、保存袋にてクローゼット保管になります。

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 未使用に近い

