90s Polo Ralph Lauren

90sの数年間にのみ制作されたビッグポロシリーズの半袖開襟シャツCaldwell

横幅広めのリラックスシルエットが特徴です。

シルク混よりも盛夏向きのガーゼ素材。

ビビッドなオレンジカラーが印象的な一枚。

【仕様】

サイズ:L

色:オレンジ

素材:コットン

ブランド:Polo Ralph Lauren

【実寸】

着丈:78

身幅:67

肩幅:53

袖丈:27.5

袖口:20

︎︎【状態】

A

目立つ傷や汚れはありません。

あまり目立ちませんが、右胸に1箇所糸連れあり。

※古着のため記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。

重大な見落とし欠陥があった場合以外を除き返品・交換対応はできかねますこと予めご了承ください。

S:未使用品 デッドストック

A:使用感が少なく状態良好

B:少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがある

C:やや使用感があり部分的に汚れやダメージがある

D:全体的に使用感、ダメージがある

❗️必ずプロフィールご一読ください。

希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。

#エンカウント_caldwell

#エンカウント_ポロラルフローレン

#エンカウント_シャツ

#エンカウント_all

ーーーーーーー

Polo Ralph Lauren RRL Patagonia Pataloha Polo Sport ポロラルフローレン ラルフローレン ダブルアールエル パタゴニア パタロハ ポロスポーツ などのブランド、

シャツ 半袖 長袖 開襟 オープンカラー リゾート アロハ ハワイアン 無地 レーヨン などのアイテム、

80s 90s 古着 vintage ヴィンテージ ビンテージ used ユーズド オーバーサイズ ビッグサイズ 刺繍 ロゴ berberjin ポニー pony silk cotton linen rayon レーヨン シルク コットン リネン コールドウェル カルドウェル 総柄 などのテイスト

が好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

