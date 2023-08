こちらは、イタリアのTATRAS(タトラス)直営店買い付けしたお品のため日本代理店で購入した際に付くギャランティーカードは付属致しませんが、確実に正規品です

購入時から使用せず保管しておりますので新品・未使用品です。

新品・未使用品ですが、一度撮影のため開封しておりますので神経質な方はご遠慮願います

状態などご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください

⚠️正規店でメンテナンスを受けられる本物(本物)の新品・未使用品ですが撮影のため開封しておりますので神経質な方はご遠慮願います。お品の状態などご不明な点がございましたらご購入前にお気軽にお問い合わせください

ボーダーキルティングのカジュアルな佇まいの中にも上品さを取り入れ、タトラスでは比較的しっかりとボリュームがあり防寒性も抜群のフード付きダウンジャケットAGORDO アゴルド の2022年秋冬モデルです。イタリア BOTTO社の軽量ウール生地が使用され通常のウール素材に比べキメの細かくなめらかで柔らかい質感で、高級感のあるルックスがスタイリッシュで流行に左右されることなくお使い頂けますので、ジャケットスタイルのビジネスシーンやフォーマルな装いにもおすすめのダウンコートです。平面的なボックスシルエットではなく、脇パーツを作る事で立体的なシルエットを実現。ドローコード付きのフードは取り外し可能なので、様々なスタイルに合わせて2WAYの着こなしをお楽しみ頂けます。撥水加工・防汚加工・シワ防止加工が施されています。止水ZIPを使用し袖口には隠しのリブをつけることで冷たい外気をシャットアウトし、希少なポーランド産最高級ホワイトグースダウンを使用された軽さと保温性にこだわったブルゾンです

品番:MTKE22A4148-D

カラー:09 C.GRAY / チャコールグレー

サイズ:#02 Mサイズ相当 着丈67cm、肩幅44.5cm、身幅59.5cm、袖丈69.5cm

仕様:ダブルファスナー式開閉、外側ファスナーポケット ×2、内側ファスナーポケット ×1、着脱式フード

素材:表地:ウール100%、中綿:ダウン90% フェザー10%、裏地:ナイロン100%

付属品:ハンガー タグ

生産国:ポーランド

国内定価:145,200円

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

