【商品情報】

アイテム:

ひざ丈ワンピース Aライン フレア 丸首 ラウンドネック バルーンスリーブ パフスリーブ 青タグ 現行タグ

ブランド:PRADA / プラダ

k

サイズ:44(実寸をご確認ください)

カラー:水色 ブルーグレー

素材:リネン(麻)100%

スカートにはたっぷりのギャザーが入っていてボリューム感のあるAラインが綺麗です。

首周りがゴムになっていて着脱もしやすく機能性もバッチリです。

#COCOLE_ワンピース ← 関連アイテムをチェック

#COCOLE ← 全てのアイテムをチェック

【商品の状態】

状態は良く美品なので、まだまだお使いいただけます!

【サイズ】(平置き)

身幅:43cm

肩幅:39cm

袖丈:17cm

ウエスト:70cm

裾幅:99cm

総丈:93cm

【その他詳細】

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:なし

ポケット:なし

【購入元】

当アカウントの商品はすべて以下から入手した物です

ブランド真贋鑑定済みショップ(AACD)・古物市場・ストア商品

偽物の取り扱いはございませんので、ご安心ください。

★★★フォロー割実施中

フォローや複数購入での割引を実施中!

詳細はプロフィールへଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧

★★★★★

【状態、採寸、画像について】

・平置きでの採寸です

・別角度からの写真など気になる点があればお気軽にコメントください

・モニターやスマホ画面により実物と画像で色が異なって見える場合があります

・十分気を付けていますが、汚れの見落しがある可能性もありますのでご了承ください

#COCOLE

商品品番:6127100110383

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

