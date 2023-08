入手困難

最終値下げ ナイキ ダンク ハイ "チャンピオンシップ ブルー"



ASICS×ballaholic UNPRE ARS LOW



早い者勝 期間限定値下げ NB 2002



KITH × New Balance 990 v3 ‘Tornade’ US10

1990s old New Balance 別注 576

26.0cm 新品 40周年限定 NIKEエアフォース1 AIR FORCE 1



【ミツワ様専用】NIKE Dunk Low Vntg us10.5/28.5



エアマックス90 グレー(27cm)



Off-White×Nike Air Force 1 Mid "White"

90s ニューバランス イングランド製

New Balance M2002RHO "Phantom" 26.5cm

ロンドンのスニーカーShopの

sangacio にゅYORK つま黒 【26.5㎝】

OFFSPRING576の第一弾別注モデルです。

■新品26.0cm■ ナイキ エア ジョーダン 1 LOW SE オレンジ



adidas micropacer II アディダス マイクロペーサー 28.5



【希少】NIKE AIR PRESTO GPX OLYMPIC 26cm



GYAKUSOU ギャクソウ NIKE アンダーカバー スニーカー



ナイキ NIKE エアジョーダン1 J.Balvin

刺繍NBロゴ、長方形型のスロートステイ、シュータン直縫いの取扱タグ、直接プリントされたサイズタグは現行モデルには無い90年代NEW BALANCEのディテールです。

HOKA ONE ONE M KAHA LOW GTX 25.5cm 美品



未使用 登山 KEEN KARRAIG MID WP トレッキングシューズ

米国WOLVERINE社製のオールスウェードアッパー、蛍光のNロゴも当時に見られたJD-SPORTSやOFFSPRING初期別注モデルのデザインです。

ヴァンズ オーセンティック アナハイム ファクトリー レザー US9 27cm



ナイキ ノクタ

1990年代、当時のアメリカ製と対照的に英国企画の初陣を飾った初期576UKは、独創的なデザイン、鮮やかなカラーリング、オールスウェードアッパー等、ファッション性に重点を置いて展開していた印象です。

NIKE AIR MAX 95 ESSENTIAL ATMOS



nike air jordan 1 mid 25cm



Adidas SAMBA OG Black White GUM サンバ 26.5



adidas superstar 80s



aj1 cement



80s USA製 コンバース オールスター ブラック サイズ13 1/2デカバキ

size表記 9ハーフ

NIKE ナイキ エアマックス95 グレープ Grape スネークスキン



NIKE DUNKLOW PRM Head 2 Head 27.5cm

色 レッドx蛍光イエロー

エアジョーダン7 フレンチブルー



adidas YEEZY BOOST 350 V2 ONYX

イングランド製

Nike Ja 1 サイズ:28.5cm



アディダス スタンスミス ヒューマンメイド adidas FY0736 27.5

紐オリジナルではありません。

5000足限定 adidas レッチリ スーパースター



"エメレオンドレ × ニューバランス 650R "グレー"



限定 adidas Originals 新品タグ付き スーパースター クリア



アルマーニ ミズノ コラボスニーカー 限定商品



あかさたな?様専用 salomon xt-6

大切に保管してましたがソールが二層にて加水分解張り直し全リペアに出し完品で即履ける状態になります。ヒールカップ同色レザー仕上げにてリペアしました。ソールは勿論オリジナル張り直しです。

コンバース チャックテイラー ct70 28cm



LOUIS VUITTON ルイヴィトン MS0163 ガストンV スニーカー



【世界1000足限定】vogal stand US10



【27.0cm】NIKE Lunar Force 1 Low 'Perf'



NIKEエアヴェイパーマックス97◆エアヴェイパー◆ヴェイパー☆27.0cm

洗濯済み、リペア済みになります。

【新品】ct70 チャックテイラー Low BLACK 28.5cm

完品に戻すまでに半年&リペア代もかけました。

コンバース 90年代 デニム生地



NIKE SB DUNK LOW PRO QS RAYGUN ROSWELL



ナイキ ダンクlow 24cm



アディダス アディオスプロ3 25.5cm

お好きな方いかがでしょうか

【JIMMY CHOO】 HAWAII HI TOP/F White

宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

入手困難 1990s old New Balance 別注 576 90s ニューバランス イングランド製ロンドンのスニーカーShopのOFFSPRING576の第一弾別注モデルです。刺繍NBロゴ、長方形型のスロートステイ、シュータン直縫いの取扱タグ、直接プリントされたサイズタグは現行モデルには無い90年代NEW BALANCEのディテールです。米国WOLVERINE社製のオールスウェードアッパー、蛍光のNロゴも当時に見られたJD-SPORTSやOFFSPRING初期別注モデルのデザインです。1990年代、当時のアメリカ製と対照的に英国企画の初陣を飾った初期576UKは、独創的なデザイン、鮮やかなカラーリング、オールスウェードアッパー等、ファッション性に重点を置いて展開していた印象です。size表記 9ハーフ色 レッドx蛍光イエローイングランド製紐オリジナルではありません。大切に保管してましたがソールが二層にて加水分解張り直し全リペアに出し完品で即履ける状態になります。ヒールカップ同色レザー仕上げにてリペアしました。ソールは勿論オリジナル張り直しです。洗濯済み、リペア済みになります。完品に戻すまでに半年&リペア代もかけました。お好きな方いかがでしょうか宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

新品 DOLCE&GABBANA ニットスニーカー 41.5サイズ NCLNike AJ1 High OG Dark Marina BlueMR530SG 22cm New Balance 他サイズありアシックス ポイントゲッター 28.0ナイキ ウィメンズ エア フォース 1 スカルプト 26.5うみぶどう様専用ナイキ エアジョーダン4 ミッドナイトネイビー 26.5㎝AJ1 Low Travis Scott Fragment