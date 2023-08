【商品名】

VINTAGE ヴィンテージ ビンテージ レトロ 米国製レザー 本革 リアルムートン シープスキン 羊革 B-3 フライトジャケット ブルゾン ミリタリー オーバーサイズ L

【状態】

ランク『B』

やや使用感はございますが、目立った傷や汚れ、破損など見受けられず、まだまだ長くご着用頂けます♪

B-3に多いレザーの劣化など、気になるようなダメージは見受けられず、全体的に良好な状態です♪

※ヴィンテージレザー製品のため、所々に小さな傷程度ございます。目立つ程ではございませんが、写真にてご確認頂き、神経質な方はご遠慮下さい♪

VANSON TYPE B-3

〈状態ランク基準〉

S=新品未使用品または、新品同様

A=使用感が少なくかなり良い状態

B=多少の使用感はあるが傷や汚れが少ない

C=傷や汚れが見られる

D=難あり

※商品ランクは私感・素人検品の為、感じ方には個人差がございます。神経質な方はご遠慮ください。

【オススメ】

ヴィンテージ感が抜群で、ボリューム感のある、とても格好良いB-3です♪

比較的ゆったりとした、オーバーサイズ仕様のLサイズで、多くの方にご着用頂けます♪

リアルムートン(羊毛革)ですので、真冬でも極暖な防寒性がございます♪

【カラー】

ブラウン 茶系

【サイズ】

『表記』L

『実寸サイズ』(cm)

着丈73

身幅67

肩幅54

袖丈66

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

【発送】

簡易梱包での発送となります。

※多少の畳みシワがある場合がございます。予めご了承下さい。

即発送が難しい場合がございますので、最長期間を設定しております。

お急ぎの方は可能な限り対応させて頂きますので、ご購入前にご相談ください♪

【値下げ】

大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます♪

※『お値下げ可能ですか?』は不要です。

・・・予め、ご希望額をご提示下さい♪

※コメントの削除

・・・一定時間経過後、返答が無い場合、削除させて頂きます。

全商品一点限りです。是非お買い求め下さい♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】VINTAGE ヴィンテージ ビンテージ レトロ 米国製レザー 本革 リアルムートン シープスキン 羊革 B-3 フライトジャケット ブルゾン ミリタリー オーバーサイズ L【状態】ランク『B』やや使用感はございますが、目立った傷や汚れ、破損など見受けられず、まだまだ長くご着用頂けます♪B-3に多いレザーの劣化など、気になるようなダメージは見受けられず、全体的に良好な状態です♪※ヴィンテージレザー製品のため、所々に小さな傷程度ございます。目立つ程ではございませんが、写真にてご確認頂き、神経質な方はご遠慮下さい♪〈状態ランク基準〉S=新品未使用品または、新品同様A=使用感が少なくかなり良い状態B=多少の使用感はあるが傷や汚れが少ないC=傷や汚れが見られるD=難あり※商品ランクは私感・素人検品の為、感じ方には個人差がございます。神経質な方はご遠慮ください。【オススメ】ヴィンテージ感が抜群で、ボリューム感のある、とても格好良いB-3です♪比較的ゆったりとした、オーバーサイズ仕様のLサイズで、多くの方にご着用頂けます♪リアルムートン(羊毛革)ですので、真冬でも極暖な防寒性がございます♪【カラー】ブラウン 茶系【サイズ】『表記』L『実寸サイズ』(cm)着丈73身幅67肩幅54袖丈66※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。【発送】簡易梱包での発送となります。※多少の畳みシワがある場合がございます。予めご了承下さい。即発送が難しい場合がございますので、最長期間を設定しております。お急ぎの方は可能な限り対応させて頂きますので、ご購入前にご相談ください♪【値下げ】大幅な値下げは致し兼ねる場合がございますが、可能な限り検討させて頂きます♪※『お値下げ可能ですか?』は不要です。・・・予め、ご希望額をご提示下さい♪※コメントの削除・・・一定時間経過後、返答が無い場合、削除させて頂きます。全商品一点限りです。是非お買い求め下さい♪

